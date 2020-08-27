艾斯培公開發文反中 專家：別低估美國的決心

專家認為，艾斯培此文是美國政府高層的另一項政策宣言，同時也是提醒盟國有責任阻止中國。法新社）

2020-08-27 07:45:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長艾斯培（Mark Esper）24日投書《華爾街日報》，強調美國正全面加強國防實力，以應對中共軍事威脅，並提醒各國不要「助紂為虐」。專家認為，艾斯培此文是美國政府高層的另一項政策宣言，同時也是提醒盟國有責任阻止中國，而戰爭爆發的最大風險，就是北京低估美國的決心。

根據《美國之音》報導，華盛頓智庫「哈德遜研究所」高級研究員魏茲（Richard Weitz）認為，艾斯培的文章是繼國務卿龐皮歐、副總統彭斯、FBI局長雷等人，甚至是川普本人演講和聲明之後，又一項由美國政府高層所公開發表的對中原則及政策宣言。

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魏茲也提到，艾斯培發表此文後，讓他有機會更直接地向中國表達美國的「關切」，然而和解放軍的直接對話，也是消除北京認為「美國太軟弱、不堅定」這種想法的重要方式。魏茲強調，美國國防部宣示這些政策並非是為了和中國開戰，而是希望降低中國咄咄逼人的姿態來避免戰爭，「因為爆發戰爭的最大風險，是北京低估了美國抵制其膨脹行為的決心，就像日本在上個世紀所做的那樣」。

前美國國防部官員唐安竹（Drew Thompson）指出，艾斯培此文是在提醒美國的盟友們有責任阻止中國使用武力解決政治爭端，若是盟友繼續和中國合作，可能會讓解放軍獲得新知識及能力，轉而被用來脅迫或攻擊美國其他的盟友，艾斯培也要讓各國知道，中國威脅使用武力，特別是針對台灣，會破壞他們所在地區的安全與穩定。

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