南華早報：解放軍朝南海射飛彈 對美釋出警告

2020-08-27 01:20:04

〔中央社〕「南華早報」報導，一名親近中國解放軍的消息人士說，中國26日上午朝南海發射兩枚飛彈，其中一枚為東風-21D「航母殺手」反艦飛彈，藉此對美國釋出明確警告。

此前中國曾於25日表示，一架美國U-2高空偵察機當天擅自闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區，中國要求美國立刻停止挑釁。

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根據南華早報（South China Morning Post），解放軍26日上午朝南海發射2枚飛彈，其中一枚東風-26B飛彈是從青海發射，東風-21D飛彈則是從浙江發射。

消息人士說，兩枚飛彈都是朝海南省與西沙群島之間的海域發射。

海南海事局21日曾宣布，24日至29日將於海南島東南部海域進行軍事訓練活動，兩枚飛彈皆落入演習禁航區。

消息人士表示，中方這次發射飛彈，目的在強化中國拒絕其他勢力進入南海的能力。

消息人士也說：「美國軍機與戰艦愈來愈頻繁地進入南海，中國這是在回應美方行動帶來的潛在風險。」「中國不希望鄰近國家誤解北京的目的。」

香港軍事評論員宋中平則說，中國發射飛彈顯然是在向美國釋出訊號。

他表示，美國持續在台灣與南海議題上測試中國的底線，促使中國展現自己的軍事力量，以讓華府知道，即使是美國航艦都不能在中國近岸展現全部實力。

中國國防部未立即回覆置評。

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