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    元朗事件港警說法兜不攏 何桂藍批真相永遠無法重寫

    香港去年7月21日爆發元朗事件，香港地鐵元朗站內突然出現一群白衣人無差別攻擊乘客，連孕婦也不放過，卻不見員警出面，震驚各界。（路透）

    香港去年7月21日爆發元朗事件，香港地鐵元朗站內突然出現一群白衣人無差別攻擊乘客，連孕婦也不放過，卻不見員警出面，震驚各界。（路透）

    2020-08-26 23:36:38

    〔即時新聞／綜合報導〕香港去年7月21日爆發元朗事件，香港地鐵元朗站內突然出現一群白衣人無差別攻擊乘客，連孕婦也不放過，卻不見員警出面，震驚各界。香港警方今（26）日將其事件形容為「兩派人馬勢均力敵」，並否認警黑勾結，也強調警方早已到場，但前香港記者何桂藍指出，當日直播長達一小時，根本沒拍到警方，怒批「真相永遠無法重寫」。

    綜合港媒報導，香港新界北總區刑事總部高級警司陳天柱26日將元朗事件重新定調為「兩派人馬衝突」，更稱兩方人馬「勢均力敵、旗鼓相當」，並批評現場記者「單方面報導」，稱現場畫面被扭曲，導致誤導成「無差別襲擊」。

    陳天柱解釋，警方也在獲報後18分就抵達現場，也有「推開白衣人」並喝斥離開，否認「警黑勾結」。

    該說法讓不少民主派的人士難以接受，痛批其說法根本是「指鹿為馬，顛倒是非」，事件當天到場的前港媒《立場直播》記者何桂藍也列出直播狀況痛批「真相不容警方扭曲，警方永遠無法改寫721的真相」，更霸氣表示「若講出真相就犯罪的話，歡迎警方隨時來逮捕我」。

    根據《立場新聞》報導，何桂藍指出，警方說兩方人士聚集讓事態變得更加嚴重，但在此之前早有人遭到白衣人打到「頭破血流」，其實根本是「地鐵站閘口內的人被包圍，無法離開」。

    至於警方說元朗事件非無差別襲擊，何桂藍自信稱「這不是任何人能誤導，也不是任何人能抹殺的」，因為當天有注意新聞的人都能看出這起事件事無差別恐怖襲擊；而警方稱自身獲報後18分就抵達現場，何桂藍則強調當天她在現場長達一小時的直播裡，站內幾乎每個地方都拍到，白衣人、黑衣人以及市民都拍到了，但就是警方沒有拍到，呼籲「網路還有片段，市民可以去看」。

    何桂藍強調，香港警方從今年年初就多次想要扭曲元朗事件的事實，但港警早就知道元朗當地居民在事件前幾天就收到不要前往事發現場，而港警選擇無視、不處理元朗事件的那刻，就已經注定無法改寫721的真相。

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