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    孔子學院被美列管 菅義偉：日本也會密切關注動向

    日本立命館大學設置的孔子學院。（取自產經新聞）

    日本立命館大學設置的孔子學院。（取自產經新聞）

    2020-08-26 20:08:59

    〔駐日特派員林翠儀／東京二十六日報導〕中國假借推廣漢語之名，在全球廣設超過五百家「孔子學院」進行大外宣，已在美國踢到鐵板，日本政府發言人菅義偉在今天例行記者會中表示，日本會關注孔子學院的相關動向。產經新聞報導，目前日本至少有包括立命館、早稻田等十五大學內設有孔子學院，自民黨眾議員杉田水脈曾質疑日本政府似乎毫無防備。

    美國政府本月中宣布境內的中國「孔子學院」必須登記為「外國使團」。外國使團必須依規定公布人員名單，並向國務院登記其在美國租賃或擁有的房產，在租賃或購買新房產前需先獲得批准。

    產經報導，據北京的孔子學院總部官網公布的資料顯示，日本國內目前有早稻田、立命館和櫻美林等十五家知名大學設有孔子學院，以推廣中國語教育為主，並定期舉辦太極拳、中國書法、中國茶等講座。

    不過在二年半前，美國聯邦調查局FBI調查中國間諜活動時，曾將孔子學院列為搜查對象，眾議員杉田水脈曾就此事在質詢時表示日本似乎毫無防備。

    對於美國要求境內的孔子學院必須登記為「外國使團」一事，菅義偉表示，日本也會密切關注孔子學院的相關動向，他並指出，日本平常就與美國在各項課題上有緊密的合作，未來也會確實應對。

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