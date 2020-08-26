中國與加拿大外長會談無共識？ 趙立堅：當然有！

中國外交部發言人趙立堅（見圖）面對加國記者的提問，仍堅稱中加「雙方對發展中加關係當然是有共識的」。（法新社）

2020-08-26 23:41:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅與加拿大外交部長商鵬飛昨天（8月25日）在義大利首都羅馬舉行雙邊外長會談，期間商鵬飛要求中國盡速釋放被中方逮捕的2名加拿大人，不過，王毅也反控加拿大無端拘押華為集團財務長孟晚舟，要求加國「盡快作出決斷」，雙方無共識；不過，中國外交部發言人趙立堅今天（8月26日）面對加國記者提問「兩國看不出共識」時，仍堅稱「雙方對發展中加關係當然是有共識的」。

綜合外媒報導，加國外交部表示，商鵬飛與王毅會談時強調，加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）與史佩弗（Michael Spavor）被中國當局囚禁和起訴，依然是加國關注的首要問題，敦促中方立即釋放，另有加國官員透露，商鵬飛還向王毅會表達加拿大反對中共強推《港版國安法》的立場；王毅反指，加拿大「無端逮捕」中國公民、科技大廠華為財務長孟晚舟，導致兩國關係遭遇「嚴重困難」，希望加拿大盡快消除影響兩國關係發展的主要障礙。

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針對這次會談，中國外交部發言人趙立堅今在記者會中表示，針對康明凱與史佩弗的問題，在中加所有溝通中，中國都向加方表明了「加方應尊重法治精神，尊重中國的司法主權」，他「願再次強調」，「當前中加關係面臨困難，責任不在中方」，加方很清楚問題的癥結，應「立即採取有效措施糾正錯誤，為兩國關係重回正軌創造條件」。

不過，有加拿大記者提及「中國與加拿大的各自的新聞稿中，看不出兩國有達成共識」，詢問兩國外長究竟達成什麼共識，然而趙立堅仍堅持兩國有共識，他強調，「雙方對發展中加關係當然是有共識的」，50年前，加拿大領導人排除外部干擾，頂住各方壓力，打開了中加建交的大門，邁出了正確的一步，中國希望，50年後，加方能繼承前輩打下的基礎，能有同樣的魄力採取切實措施，推動中加關係早日回到正常的軌道。

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