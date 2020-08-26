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    中國17歲女孩遭襲胸 男同學攔阻弄傷色男反被拘留

    今年6月1日，艾女在賣場遭52歲雷姓男子以手肘故意碰撞胸部，胡男上前與雷男發生爭執，雙方隨後到商場監控室調閱監視器。（擷取自微博）

    今年6月1日，艾女在賣場遭52歲雷姓男子以手肘故意碰撞胸部，胡男上前與雷男發生爭執，雙方隨後到商場監控室調閱監視器。（擷取自微博）

    2020-08-26 23:18:50

    〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南一名17歲艾姓女學生（化名）在賣場被一名52歲色男襲胸，同行的胡姓男同學當場制止襲胸男，導致對方受傷。對此，本月21日，湖南永州冷水灘區公安分局將胡男刑事拘留，稱其為「故意傷害」，伸出鹹豬手的色男，更向胡男求償20萬元人民幣（約新台幣85萬）。

    根據中媒報導，今年6月1日，艾女在賣場遭52歲雷姓男子以手肘故意碰撞胸部，胡男上前與雷男發生爭執，雙方隨後到商場監控室調閱監視器。不料雷男卻在過程中逃出監控室，胡男追出，並踢倒雷男，導致其右肱骨、右股骨粗隆間骨折。

    對此，警方聲稱胡男的行為是故意傷害，並非「見義勇為」。8月21日將胡男予以刑事拘留。

    艾女對此淚訴，當時她與胡男在商場吃飯，準備搭乘電梯時，在途中遭雷男襲胸。「他本來是直線行走，看到我之後突然改變方向了，往我這邊撞過來，然後用手肘撞擊我的胸部」。艾女指出，當她和胡男質問時，雷男還指艾女撞到他，想要敲詐勒索，讓艾女感到委屈當場哭了出來。

    隨後，商場保全讓他們雙方觀看監視器，艾女透露，當她觀看監視器時，還發現雷男對另外一個女孩襲胸。在看完事發片段後，雷男趁機逃跑，胡男則立刻追出，由於當時胡男手受傷還綁著石膏，於是用腳踢擊雷男小腿，導致其摔倒。

    報導指出，在派出所警方主持的協調下，雷男以300元人民幣（約新台幣1275元）醫療費與車馬費，和艾女達成和解；然而，胡男的父親卻透露，已經賠償給雷男1萬元人民幣（約新台幣4萬2500元）醫療費，對方在和解時，還要求20萬元賠償，要求遭拒後，胡男就遭警方拘留。

    對此，胡父感到相當不解，並稱此事讓他兒子與艾女有龐大壓力，在今年高考表現都不理想。艾女也哭訴，覺得自己對不起胡男，她認為胡男應被釋放，且受到表揚。目前艾女已提交申訴資料，當地檢察院已經受理。

    警方聲稱胡男的行為是故意傷害，並非「見義勇為」。8月21日將胡男予以刑事拘留。（擷取自微博）

    警方聲稱胡男的行為是故意傷害，並非「見義勇為」。8月21日將胡男予以刑事拘留。（擷取自微博）

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