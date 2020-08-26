中國瑞士爆簽秘密協議 黃之鋒憂離港戰友安危

瑞士與中國在2015年簽下有關追蹤非法移民的合作協議，但未對外公開，目前兩國正針對是否延長協議展開談判。（路透）

2020-08-26 20:39:45

〔即時新聞／綜合報導〕國際反中意識高漲，過去中國和瑞士曾簽署一項合作協議，允許中國國安人員到瑞士調查確認並遣送來自中國的非法移民。而近日就有瑞士媒體透露，指出政府現正與中國針對是否延長協議作談判，對此瑞士反對黨及非政府組織積極呼籲當局停止協議。前香港眾志秘書長黃之鋒今天（26日）也表示擔憂那些離港開拓「國際戰線」的港人安危。

根據《法廣》（RFI）報導，中國與瑞士在2015年簽署有關追蹤非法移民的合作協議，中國國安人員可以在沒有任何法定身分的前提下在瑞士境內逗留2週，對可能來自中國的非法移民進行確定身分，而瑞士當局也會配合發放遣返文件。

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瑞士雖與約60多個國家簽署類似的合作協議，但這份與中方的協議並未對外公開，因此絕大多數瑞士政界人物之前對此並不了解，還好近日有瑞士媒體披露該協議的存在，在該國引起廣大爭議。據悉該協議將於今年年底到期，瑞士政府目前正與中國就是否延長協議效期展開談判。

有鑑於現在香港、新疆、西藏等地局勢，各界普遍對中國的人權狀況抱持批判，瑞士當局的反對黨及非政府組織極力呼籲政府拒絕延長，甚至立即停止合作協議！國際特赦組織（Amnesty International，AI）瑞士分部發言人娜迪亞（Nadia Boehlen）表示，若當局決定要延長協議，就必須要求中方做出更多明確承諾，例如答應協議不涉及港人、藏人等。

黃之鋒今天下午也在臉書上分享有關消息，表示瑞士政府5年來對國會隱瞞這份「秘密協議」，若中瑞兩國有意延續協議，「可預料離港開拓國際戰線的手足安危，將首當其衝受影響。」

法廣在報導中也指出，據瑞士移民部官員透露，該協議實施後，瑞士共向北京遣送了13名中國公民，但因為中方拒絕向合作方提供信息，所以瑞士對這些中國人的下落一無所知。

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