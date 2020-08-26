印度色男想強姦女觀光客踢鐵板！遇到練家子下場慘了

綜合印媒報導，這名不願透露姓名的女性觀光客來自美國，今年3月來到蒂魯瓦納馬萊（Tiruvannamalai），由於疫情關係無法回國，只好延長簽證，並在當地租了房子居住。圖為蒂魯瓦納馬萊。（法新社）

2020-08-26 17:29:52

〔即時新聞／綜合報導〕印度強姦事件層出不窮，不只本地人，甚至不少觀光客也慘遭毒手。不過，日前一名印度男子意圖性侵女觀光客時，就踢到鐵板。該名當事女觀光客曾練過武術，外出時遭到男子襲擊，當場就將印度男子打到掛彩，最後在當地人協助下，男子還被綁在樹上，等待警方到場逮捕。

綜合印媒報導，這名不願透露姓名的女性觀光客來自美國，今年3月來到蒂魯瓦納馬萊（Tiruvannamalai），由於疫情關係無法回國，只好延長簽證，並在當地租了房子居住。

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本月23日，她在離開家門時，突然遭到34歲男子曼尼坎丹（Manikandan）襲擊，將她推回室內，試圖強姦她。然而，曼尼坎丹沒想到女子曾練過武術，他當場被擊倒，還掛彩受傷，女子也出聲呼救吸引附近村民援助。最後在眾人協力下，男子被制伏、綁在樹上，等待警方到來。不過，女子也在扭打時受輕傷，被送往當地醫院。

警方調查後指出，曼尼坎丹17年來一直在印度各地朝聖，6個月前滯留於此地，在街上睡覺。警方表示，當地有許多這樣的人，將加強收集所有人的特徵，調查是否有人犯罪後在此躲避追緝，以保障居住在此的人。

曼尼坎丹沒想到女子曾練過武術，他當場被擊倒，還掛彩受傷。（擷取自印度時報）

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