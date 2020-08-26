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    美軍派U-2闖共軍禁航區偵蒐 張競：想引共軍開火？

    美軍25日派遣一架美U-2偵察機，直闖演習禁飛區偵蒐解放軍的動態。圖為U-2偵察機。（法新社）

    美軍25日派遣一架美U-2偵察機，直闖演習禁飛區偵蒐解放軍的動態。圖為U-2偵察機。（法新社）

    2020-08-26 18:18:42

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍一架美U-2偵察機25日直闖中國演習禁飛區偵蒐解放軍的動態，中國軍方事後迅速發聲明痛批美軍是「赤裸裸的挑釁」。中華戰略學會研究員、前海軍中權艦長張競提出5點分析，認為此次美軍未使用無人偵察機值得深思，是因為無人機受限？或是要考驗北京戰略「定力」、造成共軍率先開火？

    美軍U-2高空偵察機25日直闖中國北部戰區實彈演習禁飛區，讓中國跳腳，直稱該行為已經嚴重干擾中方正常演訓活動，也嚴重違反中美海空安全行為準則及相關國際慣例，極易引發誤解誤判甚至造成海空意外事件，「是赤裸裸的挑釁行動」。

    美軍對於此事再發聲明回應中方，強調U-2偵察機的行動符合各方接受的國際飛航規範，而美軍太平洋空軍人員會按照自己選擇的時間與節奏，「持續在國際法允許的任何地方，執行飛行及操作任務」。

    張競對於此次美U-2偵察機闖共軍演習區一事，提出5點分析：

    1.該U-2型偵察機係隸屬美國空軍第9偵察聯隊【9th Reconnaissance Wing】聯隊駐Beale Air Force Base, California所轄第5偵察中隊【5th Reconnaissance Squadron （5 RS） 】駐韓國京畿道平澤市烏山空軍基地【Osan Air Base, South Korea 】為地區分遣配屬偵察兵力【GSU: Geographically Separated Unit】。
    2.共軍能夠完整掌握美機偵察動態與機種，因此在發表聲明時，能夠具體指出其機種。共軍對遠距海域偵搜能力，以及通信截收與破密解讀作業能量，甚至對韓國烏山基地戰機起降狀況掌握，都應審慎評量不宜低估。
    3.共軍能夠迅速發表抗議聲明，顯然事先預期發生此種狀況，發言內容係有備而來，因此可以迅速反應狀況發表聲明。
    4.美軍為何未使用無人偵察機進行情蒐，反而使用曾有多次被共軍擊落之偵察機種作業，值得思考！究竟是無人偵察機作業有其限制，抑或是存心挑弄共軍，考驗北京戰略定力，希望造成共軍率先開火，有利政治操作，收割選戰利益，確實值得深入評估。
    5.假若連黃海海域都捨無人偵照機而不用，反而要乞靈於傳統儎人之U-2型機完成任務，吾人是否應深入理解日前透過軍售所預計籌獲之MQ-9B為何未被選派上陣服勤，以便更完整確認其真實能耐。

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