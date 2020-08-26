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    辣媽母女檔化身「垃圾桶尋寶家」 年賺逾百萬

    塔瑪拉的本業是一名攝影師。（擷取自YT）

    塔瑪拉的本業是一名攝影師。（擷取自YT）

    2020-08-26 16:21:12

    〔即時新聞／綜合報導〕在高度發展的現代社會中，就算垃圾堆裡也可能藏著黃金，等著尋寶家們撿漏。美國一對母女有著特殊的共同興趣－「垃圾堆潛水」（dumpster-diving），她們在過去4年間四處潛入垃圾箱找尋隱藏的寶藏，一年平均賣出價值3萬6000美元（約新台幣106萬）的收穫。

    她們會訂定尋寶策略，鎖定某些垃圾箱找尋特定寶物，收穫頗豐。（擷取自Dumpster Chicks臉書粉專）

    她們會訂定尋寶策略，鎖定某些垃圾箱找尋特定寶物，收穫頗豐。（擷取自Dumpster Chicks臉書粉專）

    根據英國《都市報》報導，美國佛羅里達州68歲婦人安娜（Ana Ortiz）與39歲的女兒塔瑪拉（Tamara Benavente）4年前在YouTube上看了一段關於垃圾堆尋寶的影片後，雙雙對這奇特的活動燃起興趣，她們旋即投身「垃圾箱潛水」行列，開始了奇妙的尋寶之旅。

    她們尋獲各式各樣的寶物。（擷取自Dumpster Chicks臉書粉專）

    她們尋獲各式各樣的寶物。（擷取自Dumpster Chicks臉書粉專）

    安娜及塔瑪拉首次任務不意外地以失敗告終，卻讓兩人正式入坑，塔瑪拉憶述，「媽媽一開始相當抗拒這項活動，堅持只幹這一次，但當行動結束後，她卻彷彿被蟲咬般上了癮，無時無刻不想著再出發尋寶」。

    在特定時段出任務，可尋得節日氣氛濃厚的寶物。（擷取自Dumpster Chicks臉書粉專）

    在特定時段出任務，可尋得節日氣氛濃厚的寶物。（擷取自Dumpster Chicks臉書粉專）

    兩人這些年來戰功彪炳，從名牌YSL精品到高級家電都曾出現在尋獲清單上，她們甚至會根據垃圾箱周圍的店鋪屬性規劃路線，專門搜尋如零食、美妝用品及手工藝品等寶物。

    安娜及塔瑪拉雖藉著垃圾堆尋寶收入頗豐，但這並非兩人的正職，據稱，安娜是一名退休心理師，而塔瑪拉的本業則是攝影師，兩人現已創立臉書粉專及YT頻道，不定時開啟直播，讓關注她們的粉絲們掌握最新動態，體驗現代都市中的尋寶生活。

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