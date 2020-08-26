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    疫情當前醫界全國罷診 文在寅罕見動怒︰醫生在病毒前沒有特權

    正值武漢肺炎疫情復燃期間，南韓醫界發動大罷工，總統文在寅罕見動怒，嚴令相關部門確實執行醫生返崗指令。（歐新社資料照）

    正值武漢肺炎疫情復燃期間，南韓醫界發動大罷工，總統文在寅罕見動怒，嚴令相關部門確實執行醫生返崗指令。（歐新社資料照）

    2020-08-26 14:44:59

    〔即時新聞／綜合報導〕由於不滿南韓政府醫學院擴招等醫療政策，南韓醫界今展開全國大罷診，由於正值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情復燃期間，南韓總統文在寅也罕見動怒，嚴正要求相關部門確實執行醫生返崗指令，強調在新型冠狀病毒面前沒人有特權。

    《韓聯社》報導 ，南韓政府和大韓醫師協會今晨展開最後談判，一度達成臨時協議，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）穩定前，政府暫停推動醫學院擴招政策，醫界暫停罷診，不料大韓實習醫生協會反對該協議，堅持「政府若不完全撤回擴招計劃則繼續無限期罷診」立場，南韓醫界今起如期展開集體罷診。

    南韓政府立刻發布行政命令反制醫師罷診，求首爾市、京畿道、仁川市等首都圈醫院的醫生和實習醫生立刻返崗複診，違令者將被處以3年以下有期徒刑或3000萬韓元罰金，或被暫時吊銷從醫資格。

    文在寅也罕見說重話，嚴正要求相關部門確實執行醫生返崗指令，政府應有效運作緊急醫療計劃，以確保沒有醫療缺口，並持續透過與醫療界的對話說服他們重返崗位，強調在新型冠狀病毒面前沒人有特權。

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