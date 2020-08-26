外傳英國首相半年內將辭職 強森怒批「胡說八道」

英國近日傳出首相強森因健康問題將在半年內辭職，強森則在25日回應表示，相關傳言根本是「胡說八道」。（路透）

2020-08-26 16:16:28

〔即時新聞／綜合報導〕英國近日傳出首相強森（Boris Johnson）自從確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後健康狀態不佳，可能在半年內辭職，強森則在25日回應表示，相關傳言根本是「胡說八道」，並強調，自己染疫康復後身體狀況相當好，甚至成功減重。

綜合外媒報導，強森愛將、高級顧問康明斯（Dominic Cummings）的岳父韋克菲爾德（Humphry Wakefield）日前向媒體透露，強森可能在6個月內辭職，韋克菲爾德表示，「如果在馬受傷時強制牠工作，馬匹恐永遠無法康復」，暗示曾確診武漢肺炎可能對強森的身體狀況帶來影響。

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強森25日被記者問及辭職的傳聞時，稱相關言論完全是「胡說八道」，強森指出，自己病癒後身體狀況良好，並強調自己減重不少。唐寧街也發表聲明駁斥謠言，聲明表示，以健康為由暗示首相將提早下台的言論相當「莫名其妙」，簡直是「胡言亂語」。

英國首相強森在3月底確診武漢肺炎，病情一度惡化轉入加護病房，4月底病癒返回工作崗位，事後強森曾提出，肥胖問題應是自己病情惡化的關鍵，隨後多次公開鼓勵大眾騎單車，自己也積極減重。

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