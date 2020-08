美副教授得知學生來自武漢 1句「讓我戴口罩」被停教學工作

美國密蘇里大學1名商學院副教授傳出於線上課程得知有學生來自中國武漢,語出「讓我戴上口罩」,相關片段在網路上流傳,引發質疑其發言恐含種族主義與排外意味。據報普爾事後被校方解除教學職務。不過,另有網友在推特留言分享另段影片,並質疑原先被指控的影片是斷章取義。(圖翻攝自校方官網)

2020-08-26 14:08:43

〔即時新聞/綜合報導〕美國密蘇里大學1名商學院副教授普爾(Joel Poor)傳出於線上課程得知有學生來自中國武漢,語出「讓我戴上口罩」(let me get my mask on),相關片段在網路上流傳,引發質疑其發言恐含種族主義與排外意味。據報普爾事後被校方解除教學職務。不過,另有網友在推特留言分享另段影片,並反質疑原先被指控的影片疑斷章取義。

綜合外媒報導,事發當時普爾正在進行線上行銷課程,據推特流傳片段顯示,他詢問是否有同學來自美國之外的地方,其中1人表示來自中國武漢,普爾聞言愣了一下說道「讓我戴上口罩」,並欲起身作勢離開,影片畫面就此結束,但引發質疑其答覆帶有種族主義與仇外心態。

報導指出,普爾隨後發信道歉,澄清是開玩笑,並於週一通知學生他被解除教學工作,對於可能帶來不便深表歉意。校方發言人巴西(Christian Basi)回應,此案已呈報相關單位展開調查,普爾沒被炒魷魚,已指派負責其他職務。

不過,事後該影片下方有網友質疑影片是斷章取義,並分享另一段影片,顯示普爾講完要戴口罩、作勢起身,馬上又回到位置上,接著表示歡迎,「如果你在任何方面有什麼問題的話...」。還有網友留言,他認識這名學生,對方告訴他並無感到冒犯之意,覺得老師只是在開玩笑。

