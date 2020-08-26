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    美副教授得知學生來自武漢 1句「讓我戴口罩」被停教學工作

    美國密蘇里大學1名商學院副教授傳出於線上課程得知有學生來自中國武漢，語出「讓我戴上口罩」，相關片段在網路上流傳，引發質疑其發言恐含種族主義與排外意味。據報普爾事後被校方解除教學職務。不過，另有網友在推特留言分享另段影片，並質疑原先被指控的影片是斷章取義。（圖翻攝自校方官網）

    美國密蘇里大學1名商學院副教授傳出於線上課程得知有學生來自中國武漢，語出「讓我戴上口罩」，相關片段在網路上流傳，引發質疑其發言恐含種族主義與排外意味。據報普爾事後被校方解除教學職務。不過，另有網友在推特留言分享另段影片，並質疑原先被指控的影片是斷章取義。（圖翻攝自校方官網）

    2020-08-26 14:08:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里大學1名商學院副教授普爾（Joel Poor）傳出於線上課程得知有學生來自中國武漢，語出「讓我戴上口罩」（let me get my mask on），相關片段在網路上流傳，引發質疑其發言恐含種族主義與排外意味。據報普爾事後被校方解除教學職務。不過，另有網友在推特留言分享另段影片，並反質疑原先被指控的影片疑斷章取義。

    綜合外媒報導，事發當時普爾正在進行線上行銷課程，據推特流傳片段顯示，他詢問是否有同學來自美國之外的地方，其中1人表示來自中國武漢，普爾聞言愣了一下說道「讓我戴上口罩」，並欲起身作勢離開，影片畫面就此結束，但引發質疑其答覆帶有種族主義與仇外心態。

    報導指出，普爾隨後發信道歉，澄清是開玩笑，並於週一通知學生他被解除教學工作，對於可能帶來不便深表歉意。校方發言人巴西（Christian Basi）回應，此案已呈報相關單位展開調查，普爾沒被炒魷魚，已指派負責其他職務。

    不過，事後該影片下方有網友質疑影片是斷章取義，並分享另一段影片，顯示普爾講完要戴口罩、作勢起身，馬上又回到位置上，接著表示歡迎，「如果你在任何方面有什麼問題的話...」。還有網友留言，他認識這名學生，對方告訴他並無感到冒犯之意，覺得老師只是在開玩笑。

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