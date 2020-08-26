武漢肺炎》談判破裂！南韓醫生今起開始全國大罷診

韓政府近期推出醫學院擴招等醫療政策，引發醫界不滿，南韓實習醫生協會自21日起宣布開始無限期罷工。（路透）

2020-08-26 09:38:29

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府近期推出醫學院擴招等醫療政策，引發醫界不滿，南韓實習醫生協會自21日起宣布開始無限期罷工，大韓醫師協會也將在今（26日）跟進，南韓政府緊急協商，清晨雙方談判破裂，醫界如期在今天展開全國大罷診。

據《韓聯社》報導 ，南韓政府和大韓醫師協會今晨展開最後談判，一度達成臨時協議，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）穩定前，政府暫停推動醫學院擴招政策，醫界暫停罷診，不料大韓實習醫生協會反對該協議，堅持「政府若不完全撤回擴招計劃則繼續無限期罷診」立場。

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最終談判破裂，南韓醫界今起如期展開集體罷診，韓保健福祉部長官則立刻發布行政命令反制，要求首爾市、京畿道、仁川市等首都圈醫院的醫生和實習醫生在當地時間上午8時起立即返崗複診，將派人至各大醫院巡視。

文在寅政府規劃從2022年起的未來10年內，將擴增4千個醫學生的入學名額，並新設立1間公立醫學院；醫界認為擴增入學生名額會降低錄取標準，認為南韓醫護人員充足，需要改善的應是薪資待遇，擴招只會增加競爭，無助解決各地醫療基礎建設差距等問題，他們也反對政府打算將傳統醫學與遠距醫療納入課程。

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