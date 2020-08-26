武漢肺炎》日本增718例、14死 東京、大阪單日新增均破百

日本25日全境新增718例確診病例、14例死亡病例。圖為大阪街景。（法新社）

2020-08-26 09:41:09

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響日本；據統計，日本25日全境新增718例確診病例、14例死亡病例，較24日的493例增加逾200例。各地區病例數增幅仍以東京都最多，25日單日新增達182例，值得留意的是，大阪府單日新增也破百，達119例。

根據《NHK》報導，綜合日本全境25日病例，共增718例確診，另增14例死亡病例，分別為神奈川縣、大阪府各3例，東京都2例，千葉、沖繩、愛知、茨城、福岡縣及京都府各1例；日本境內累計病例達6萬4714例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達1230例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。

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重症病例方面，25日較昨日減少7例，累計共252例。觀察各地病例方面，目前共有東京都、大阪府、神奈川、愛知、福岡和埼玉縣等6個地區累計確診數皆突破3000例，突破4000例的地區則有5處；其中，東京都累計病例達1萬9610例，大阪府突破8000大關，計8020例，神奈川、愛知、福岡縣確診病例數各別累計超過4000例，埼玉縣累計確診病例為3624例。

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日本25日全境新增718例確診病例、14例死亡病例。圖為大阪電車內情況，乘客皆戴上口罩配合防疫。（法新社）

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