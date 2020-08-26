為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》日本增718例、14死 東京、大阪單日新增均破百

    日本25日全境新增718例確診病例、14例死亡病例。圖為大阪街景。（法新社）

    日本25日全境新增718例確診病例、14例死亡病例。圖為大阪街景。（法新社）

    2020-08-26 09:41:09

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響日本；據統計，日本25日全境新增718例確診病例、14例死亡病例，較24日的493例增加逾200例。各地區病例數增幅仍以東京都最多，25日單日新增達182例，值得留意的是，大阪府單日新增也破百，達119例。

    根據《NHK》報導，綜合日本全境25日病例，共增718例確診，另增14例死亡病例，分別為神奈川縣、大阪府各3例，東京都2例，千葉、沖繩、愛知、茨城、福岡縣及京都府各1例；日本境內累計病例達6萬4714例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達1230例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。

    重症病例方面，25日較昨日減少7例，累計共252例。觀察各地病例方面，目前共有東京都、大阪府、神奈川、愛知、福岡和埼玉縣等6個地區累計確診數皆突破3000例，突破4000例的地區則有5處；其中，東京都累計病例達1萬9610例，大阪府突破8000大關，計8020例，神奈川、愛知、福岡縣確診病例數各別累計超過4000例，埼玉縣累計確診病例為3624例。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    日本25日全境新增718例確診病例、14例死亡病例。圖為大阪電車內情況，乘客皆戴上口罩配合防疫。（法新社）

    日本25日全境新增718例確診病例、14例死亡病例。圖為大阪電車內情況，乘客皆戴上口罩配合防疫。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    彰化血清檢測案 李秉穎：關鍵在研究審查倫理委員會隸屬哪單位
    2020-08-26 09:30

    彰化血清檢測案 李秉穎：關鍵在研究審查倫理委員會隸屬哪單位
    中國製武肺試劑出包！瑞典3700人被誤判確診
    2020-08-26 07:39

    中國製武肺試劑出包！瑞典3700人被誤判確診
    新壽提倡「投保三備原則」

    新壽提倡「投保三備原則」
    上海公布台灣移入增一例 指揮中心：兩岸感染可能性各半
    2020-08-26 05:30

    上海公布台灣移入增一例 指揮中心：兩岸感染可能性各半
    生日趴樂極生悲 牙買加閃電也中鏢
    2020-08-26 05:30

    生日趴樂極生悲 牙買加閃電也中鏢
    買氣強強滾 海歸派靠攏林口

    買氣強強滾 海歸派靠攏林口
    國際今日熱門
    2020-08-25 10:31

    軍情動態》美M1A2C型戰車首度實彈射擊 影片曝光超震撼！ 影片

    2020-08-25 10:06

    軍情動態》增額14億元 美特種作戰司令部大買新型地面機動車

    2020-08-25 12:20

    龐皮歐籲全球對抗暴政 中官媒跳腳夜發3萬字長文痛罵霸凌

    2020-08-25 09:47

    武漢肺炎》日本24日增493例、13死 東京病例逼近20000例

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播