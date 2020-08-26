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    義國外長與王毅會面提香港議題 羅冠聰讚：已是一大突破！

    迪馬尤（右）與王毅會面時，強調港人權利及自由必須受到尊重。羅冠聰強調，此次義國政府對香港議題的聲明已是一大突破。（法新社）

    迪馬尤（右）與王毅會面時，強調港人權利及自由必須受到尊重。羅冠聰強調，此次義國政府對香港議題的聲明已是一大突破。（法新社）

    2020-08-26 08:34:15

    〔即時新聞／綜合報導〕由於中國外交部長王毅展開走訪歐洲行程，目前流亡海外的香港眾志創黨主席羅冠聰到羅馬與義大利國會參議員馬蘭（Lucio Malan）等人會面，而義大利外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）與王毅會面時，強調港人權利及自由必須受到尊重。羅冠聰強調，此次義國政府對香港議題的聲明已是一大突破，許多朋友都喜出望外。

    羅冠聰在臉書表示，義國政府近年親中是事實，而中國選擇參訪的國家也都是歐盟中較容易合作的夥伴，因此他在規劃此次在義國的行動時，是以引起義國傳媒關注為主要目標，因此在遞交給迪馬尤的信函中，也提到希望義國政府能從議會立場向中國提出對香港議題的關注，最後此議題被擺上會議，引起義國政壇關注。

    羅冠聰指出，也許有很多人認為這些立場宣是沒意義，但是改變必定是日積月累，總不可能期望一個傾向和中國合作的政府一下子反轉立場。羅冠聰提及，此次義國政府對於香港議題的聲明已是一大突破，很多在義大利關注中國以及香港議題的朋友都喜出望外。

    最後，羅冠聰也呼籲：「在這條改變世界的路上，還有很多工作，很多路要走；有時候即使難關重重、危機四伏，我們還是要耐心地面對，直至成功的一天。」

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