習近平9人「經濟國師團」曝光 李克強經濟決策權遭奪取

習近平召開「十四五」專家座談會，主掌國家經濟的李克強卻未列席。（美聯社）

2020-08-25 23:22:35

〔編譯魏國金／綜合報導〕《自由亞洲電台》25日報導，中國國家主席習近平24日召集9名經濟學者舉行會議，習近平的經濟智囊團隊首度曝光，值得注意的是，該座談會並非以中共中央或國務院名義，而是以習近平個人名義召開，執掌經濟的中國國務院總理李克強被排除在外，沒有列席該會議。習李間的心結不言而喻，李克強越來越遭邊緣化。

報導指出，習近平以個人名義召集一批經濟社會學者舉行座談，就「十四五」規劃發表見解。9名「經濟國師」中，居首的是台灣出生的林毅夫。

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報導指出，習近平執政以來，國務院作為經濟行政主掌機關的地位不斷被弱化，如今習近平似乎奪取了國務院總理李克強的經濟決策大權。

獨立學者吳祚來受訪說，往後習近平與9人團隊會涇渭分明，「譬如，以前搞一帶一路，只要中央做出來，李克強是不能反對的，如果習近平的團隊決定了，李克強是不能反對的，分工是分在這個份上。總的宏觀政策在習近平那裡，李克強只能執行由哪個部委去做，李克強的角色就是一個：『行政打工仔』」。

報導說，林毅夫在提供習近平建議時表示，「除了新冠肺炎疫情之外，很重要的就是，美國到底會採取什麼樣的貿易政策，或者是採取什麼樣的對中國高科技產業的打壓」，「只要我們把疫情控制住，保持定力，我相信我們是能應對的」。

台灣中華經濟與金融協會負秘書長曾志超受訪指出，林毅夫從世界銀行首席經濟學家的職位退下後，「理論有所改變，開始朝向以共產黨為基礎去調整，變成標準的『御用學者』，更糟糕的是，他用他很擅長的經濟理論去包裝官方想要做的事情，比較容易說服西方社會」。

報導說，另一位習近平的「國師」是在北大唸書時經歷八九民運的鄭永年，他取得普林斯頓大學博士學位，近年轉為支持中共價值官的新左派人物。去年香港反送中期間，他曾說，「香港人成不了氣候，只需要威脅斷水就可以終結亂局」。

曾志超指出，鄭的「斷水」說基本上是從中國當局的角度看事情。報導指出，鄭永年曾形容「普世價值」是帶有侵略性的政治口號，他認為，中國需要30年的時間來驗證經濟上採取共產黨加市場混合制，政治上採取一黨加內部多元混合制。

曾志超說，「他把共產黨所作所為正當化，把共產與市場制度混合在一起，理論基本上還是以西方的發展模式為主，但是加重了對政策的管制，實際上跟現在中國領導人的思維是一致的」。

9人智囊團學者還包括中國經濟體制改革研究會副會長樊綱、清華大學國家金融研究院院長朱民、中國社會科學院世界經濟與政治研究所所長張宇燕等，該智囊團由政治局常委王滬寧、韓正與國務院副總理劉鶴帶領。

第十三屆全國人大會議，習近平及李克強都席出席開幕式。（歐新社）

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