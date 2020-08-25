武漢肺炎》港商疑似強迫員工參加普篩 急回應：誤會

港媒今天（8月25日）踢爆代理台灣知名茶品牌「道地」、百事品牌的香港代理商「匯泉國際」疑似響應港府，發通告要求旗下員工「全體參加普篩」。（圖擷取自「匯泉國際」官網）

2020-08-25 23:20:01

〔即時新聞／綜合報導〕港府預計將在9月1日推行「全民自願檢測」計畫，然而受到「樣本恐送中」的疑慮倒導致港人普遍意願不高，香港特首林鄭月娥今天還對此痛批有「所謂專家和醫生」抹黑計畫；不過港媒今天（8月25日）踢爆代理台灣知名茶品牌「道地」、百事品牌的香港代理商「匯泉國際」疑似響應港府，發通告要求旗下員工「全體參加普篩」，消息曝光後公司在今晚回覆稱誤會、「建議非強制」。

根據《香港01》報導，「匯泉國際」人事部在今天（8月25日）對每位員工發出電子郵件，表示「為了篩選出感染COVID-19的人並幫助切斷香港的傳播鏈，公司要求所有同事參加香港COVID-19全民檢測」，更稱若有員工不願意參加全民檢測，可以自行在私家醫院或診所檢測，但公司不會承擔費用，更指須在「9月1日至14日之間完成檢測，並需在收到結果後3天內通知人事部」，而員工受檢當天將獲額外一天假。

請繼續往下閱讀...

有員工透露，「多名同事對人事部通知感到震驚及憤怒」，認為政府仍未能釋除民眾疑慮，表明不願意參與全民檢測，「寧願自掏腰包去私人診所檢測」，但民間私人機構檢驗費動輒逾千港幣（近3800新台幣），認為在公司安排下部分人變相被逼參加全民檢測，「根本沒得選」；他們認為，公司要求所有員工強制檢測，理應為員工負擔有關費用，而「公司的電郵未說明拒絕檢測有何後果，令人憂慮會否因此被解僱」。

不過「匯泉國際」的態度在晚間回復時卻180度大翻轉，表示今天（25日）的郵件是要「請同事參加全民檢測活動」，強調「是希望大家參與檢測，不是強制檢測」；發言人表示，因為有部門員工經常需要外出工作，相對有較高風險，所以希望藉全體檢測降低互相傳染的風險，為了鼓勵參與，員工回報檢測結果後，可獲額外一天假期，而員工也可自費到私人機構檢測，「同事口中的強制檢測可能是文字間的誤會」，而員工拒絕參與檢測，也不會有任何後果。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法