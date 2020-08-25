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    防疫別舔手指！ 肯德基暫別64年廣告口號

    肯德基暫停使用長期以來的廣告標語「吮指回味」。（圖擷取自肯德基官方YouTube影片）

    肯德基暫停使用長期以來的廣告標語「吮指回味」。（圖擷取自肯德基官方YouTube影片）

    2020-08-25 19:22:56

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球大流行，迫使民眾改變許多生活習慣，連速食連鎖店肯德基（KFC）也要顧客暫時不要「吮指」，暫停使用長期以來的廣告標語「吮指回味」（it’s finger lickin’ good）。

    《路透》報導，在疫情大流行的時代，口罩和洗手已成常態，衛生官員也建議人們避免觸摸臉部，以透過良好個人衛生行為阻止病毒傳播，因此肯德基認為，廣告口號「吮指回味」對當前情況而言「感覺不太對」。

    肯德基全球首席行銷長坦格萊斯皮（Catherine Tan-Gillespie）說：「我們發現自己處於一個獨特的情況──我們有句不符時宜的代表性標語。週一起，這個已使用64年的口號將在全球廣告中暫停使用，未來將會在適當時機重新出現。

    肯德基英國和愛爾蘭（KFC UK and Ireland）的官方YouTube頻道週一發布了一個簡短影片，顯示了肯德基各種炸雞桶，但桶子上的「Finger Lickin」被打上馬賽克。影片中的標語說，「我們一直在說的那句話？現在，忽略它。」

    這此之前，肯德基在英國取消一則帶有這個知名口號的廣告，該廣告在3月播出引發網友批評，認為其宣傳的行為可能會增加染疫風險，英國廣告標準局至少收到150份投訴。

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