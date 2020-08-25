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    北戴河會議後中國外交軍演動作頻繁 軍事專家：虛張聲勢

    中國在「北戴河會議」結束後動作頻頻，不僅在外交拉攏未對美中關係表態的國家，同時還在台海南北兩端軍演；對此，軍事專家揭仲表示，中國僅是在「虛張聲勢」。圖為法媒繪製的中國軍演照。（圖取自Twitter「East Pendulum」）

    中國在「北戴河會議」結束後動作頻頻，不僅在外交拉攏未對美中關係表態的國家，同時還在台海南北兩端軍演；對此，軍事專家揭仲表示，中國僅是在「虛張聲勢」。圖為法媒繪製的中國軍演照。（圖取自Twitter「East Pendulum」）

    2020-08-25 23:08:01

    〔即時新聞／綜合報導〕中國在「北戴河會議」結束後動作頻頻，不僅在外交拉攏未對美中關係表態的國家，同時還在台海南北兩端軍演；對此，軍事專家揭仲表示，中國僅是在「虛張聲勢」。

    根據《自由亞洲電台》報導，針對中國進行大規模軍事演練，中華戰略前瞻協會研究員揭仲受訪指出，「我覺得這是『虛張聲勢』，基本上在軍改後，每年的七月到八月是它戰區等級，跨軍兵種聯合演習的高峰期，這幾年中國大陸有一個慣用做法，它會利用這種年度，例行性的計劃性的軍事演習，透過精心設計的訊息釋放，達到傳遞政治訊息，對內對外表態，乃至於對各方施壓的一個效果」。

    揭仲指出，中國沒有部屬大規模軍事行動的跡象，「演習發布時間跟實際演習距離都非常短，它這樣操作會令台灣覺得，好像中國大陸沿海都在演習，經過精心設計的媒體操作，可以達到它的政治效果，其他各方提出質疑，它又可以說，這是年度的例行演習，你們不要想太多」。

    揭仲認為，此次軍演並非中國武力犯台的前奏，「幾乎不可能，如果要武力犯台，動員規模會涉及中國大陸全境，會有大量部隊和物資潛運，有些單位會離開基地進入駐地，到目前為止，似乎沒有看到這種跡象」。

    對於解放軍在四大海區同步軍事演訓，是否將演變成第二次「台海飛彈危機」，淡江大學國際事務戰略所副教授黃介正認為，不應對號入座，「25年前距離和台灣比較接近，而且針對性更直接，也許北京是想造成心理上的威脅，把渤海當做台灣北邊，把海南島當做台灣南邊，感覺上很恐怖，其實距離相當遙遠，以目前的兵力態勢看來，它不是擺出想要打仗的樣子」。

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