白宮顧問請辭主因？超辣女兒曾嗆「母親工作毀了我生活」

美國總統川普的心腹、白宮顧問凱莉安·康威（中右）宣布8月底離職，原因是希望花更多時間在家人身上。（路透）

2020-08-25 19:22:07

〔即時新聞／綜合報導〕曾擔任美國總統川普競選經理的白宮顧問凱莉安（Kellyanne Conway）宣布8月底離職，也已獲川普同意。凱莉安一家多半和她政治立場不同，身材火辣的女兒克勞迪婭（Claudia Conway）更曾因「反川普」立場在社交媒體上公開批評母親，而該貼文也在凱莉安宣布離職後迅速傳開。

綜合外媒報導，凱莉安2016年擔任川普的競選經理，並成為美國史上第一位操盤總統選戰獲勝的女性。選後她擔任白宮顧問一職，是川普任期內，在職期間最長的高級幕僚之一，足見川普對她的信賴和倚重。

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24日凱莉安透過聲明宣布將在8月底離職，並表示「這完全是我的選擇，也是我的聲音」。她強調，是為了孩子、為了少點衝突戲碼，並在未來的生活中以更多的母親身分照顧孩子。

凱莉安一家多半和她政治立場不同，丈夫喬治（George Conway）在華府擔任律師，曾加入了共和黨人反對川普連任組成的「林肯計畫」團體，但近日他也宣布退出「林肯計畫」，稱要花更多時間在家庭事務上。

外媒稱，凱莉安宣布離職的前一天，持「反川普」立場的15歲女兒克勞迪婭曾在推特等社群軟體上表示「母親的工作毀了我的生活」，更痛批母親自私，稱母親的工作以及這一切都是為了錢和名譽，砲火相當猛烈；而後克勞迪婭表示，將會進行一段時間心理上的休息，認為這一切狀況變得太過複雜。

在凱莉安宣布離職後，克勞迪婭也在社群平台「TikTok」拍影片大肆慶祝。

凱莉安一家多半和她政治立場不同，身材火辣的女兒克勞迪婭（見圖）更曾因「反川普」立場在社交媒體上公開批評母親。（圖取自克勞迪婭TikTok）

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