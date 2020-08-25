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    哥斯大黎加發生規模6.0強震 首都有強烈震感

    中美洲國家哥斯大黎加沿岸在台灣時間今（25日）晨發生規模6.0強震。（圖擷自USGS）

    中美洲國家哥斯大黎加沿岸在台灣時間今（25日）晨發生規模6.0強震。（圖擷自USGS）

    2020-08-25 10:27:06

    〔即時新聞／綜合報導〕中美洲國家哥斯大黎加沿岸在台灣時間今（25日）晨發生規模6.0強震。

    據美國地質調查局（USGS）觀測指出，哥斯大黎加在台灣時間今晨5點51分發生規模6.0強震，震央位於太平洋沿海城市Jacó的東南東方約3公里處，深度27.2公里，包括首都聖荷西在內的中部及太平洋沿岸地區都有強烈震感，不過哥國國家緊急委員會表示，地震沒有造成嚴重損失，也排除發生海嘯的可能性。

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