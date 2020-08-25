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    軍情動態》蠢蠢欲動！ 傳伊朗想引入俄國S-400防空飛彈系統

    伊朗近日在俄國「陸軍-2020」防衛展中與俄方磋商引入S-400防空飛彈系統的可能性，圖為「陸軍-2020」防衛展展出的S-400防空飛彈與各國專家。（歐新社）

    伊朗近日在俄國「陸軍-2020」防衛展中與俄方磋商引入S-400防空飛彈系統的可能性，圖為「陸軍-2020」防衛展展出的S-400防空飛彈與各國專家。（歐新社）

    2020-08-25 11:18:04

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯官辦的國防出口公司Rosoboronexport消息來源近日指出，伊朗在俄國「陸軍-2020」防衛展中與俄方磋商引入S-400防空飛彈系統的可能性。不過，當前伊朗仍受到聯合國武器禁運限制，得等到10月中旬過後才有可能，而期間聯合國會不會延長武器禁運，仍是伊朗能否引入的不確定因素。

    《Defense World》24日報導，伊朗已與俄羅斯方面展開磋商，試圖引入S-400防空飛彈系統。俄羅斯國防出口公司Rosoboronexport消息來源指出，在俄國「陸軍-2020」展覽期間，德黑蘭除了想要購買40套Tor-M2防空系統及鎧甲系統外，伊朗還想要引入4套S-400防空飛彈系統。

    《Defense World》指出，目前這項軍購磋商仍受到聯合國禁運所規範，儘管今年10月即將到期，但美方亟欲延長武器禁運時間，美國國務卿龐皮歐先前直言，武器禁運10月18日到期後，伊朗將有機會向俄羅斯引入蘇-30戰鬥機，或向中國引入殲-10戰機，屆時歐洲與亞洲都會在伊朗的攻擊範圍之內，美方不允許這種事情發生。

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