感染途徑待釐清！南韓增280確診 首都圈中小學改線上上課

南韓中央防疫對策本部今報告，較前1日新增280例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診。示意圖。（法新社）

2020-08-25 10:23:07

〔即時新聞／綜合報導〕南韓中央防疫對策本部今報告，較前1日新增280例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，其中，社區感染佔264例，全國累計1萬7945例。南韓副總理兼教育部長官俞銀惠宣布，首都圈中小學明起轉為線上上課。

綜合韓媒報導，光是過去12天，南韓就增加3175人染疫。南韓雖然已連續第2天維持在300例以下，但與教會相關病例持續攀升、感染途徑待釐清數量越來越多。截至週一中午，首爾北部的愛第一教會已有875例。教會成員去過的多處辦公大樓、日托中心、補習班及醫療機構，據稱也出現確診。

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報導指出，南韓已將首都圈實施的防疫二級響應，擴大至全國，原則上禁止室內50人以上、室外100人以上聚會。總統文在寅坦言，當前疫情防控形勢比新天地教會案更為嚴峻，一旦失控，將不得不上調保持社交距離級別至第三階段。不過，他也考量到此舉恐重創民生經濟，甚至造成醫療防疫體系崩潰，故仍須慎重做決定。

另外，報導提到，俞銀惠今宣布，首都圈幼兒園、中小學等明起至下月11日轉為線上上課，但備考的高三生等人不受此限，特殊學校、60人以下小規模學校可自行決定是否全面轉為線上教學。

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