為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國疫苗「優先」供湄公河國家？星媒吐槽：上週才說非洲優先

    中國實驗中的武漢肺炎疫苗。（法新社）

    中國實驗中的武漢肺炎疫苗。（法新社）

    2020-08-25 08:34:21

    〔即時新聞／綜合報導〕在美國的圍堵策略下，中國也在尋找新的出路，除了外交部長王毅今日起走訪歐洲多國，以求新的同盟之外，國務院總理李克強昨天在出席瀾湄合作第三次領導人會議時承諾，將會跟湄公河沿岸國家共享瀾滄江的水文，並承諾，未來中方武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗研製完成並使用後，將優先向湄公河國家提供。

    綜合中媒，昨天會議採取視訊方式進行，李克強積極出席會議的寮國、柬埔寨、緬甸、泰國、越南等國家領袖表示，含中國在內的「瀾湄六國共飲一江水」、「親如一家人」，並提出未來合作方向，包括今年開始中方將與湄公河國家分享瀾滄江全年水文信息，並從湄公河國家建置「國際陸海貿易新通道」、建設好中寮、中泰鐵路以暢其貨及增加金融合作，建置多方合作交流機制。

    針對這場會議的「成果」，新加坡《聯合早報》 在報導時直接「吐槽」，指中國外長王毅上週與摩洛哥外長通電話時，還承諾未來疫苗面市，將「率先」給非洲國家使用。

    報導並指，「中國與湄公河下游國家近年因中國興建水壩問題而摩擦不斷，湄公河委員會本月初公佈的報告，直指湄公河接連兩年水位創下最低紀錄，與位於中國境內的11座上游水壩有關」。

    另據了解，中國藥廠有關武漢肺炎疫苗宣稱已進入臨床實驗，大約在秋冬季節會推出，並已讓受試者先行接種疫苗。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    入境普篩2週瀕臨崩潰 德國考慮終止改14天隔離
    2020-08-25 07:29

    入境普篩2週瀕臨崩潰 德國考慮終止改14天隔離
    田徑》快不過武肺病毒 牙買加閃電波爾特生日趴驚傳染疫
    2020-08-25 06:56

    田徑》快不過武肺病毒 牙買加閃電波爾特生日趴驚傳染疫
    「New New Bank 」存款利率上看2% ！

    「New New Bank 」存款利率上看2% ！
    新加坡最大移工宿舍再爆群聚感染 4800人居家隔離等檢測
    2020-08-25 00:17

    新加坡最大移工宿舍再爆群聚感染 4800人居家隔離等檢測
    回不去了！中國前駐美大使求情：不應視中國為蘇聯第二
    2020-08-24 23:05

    回不去了！中國前駐美大使求情：不應視中國為蘇聯第二
    國際今日熱門
    2020-08-24 09:44

    川普促牛津大學疫苗大選前投入使用 遭藥廠打臉

    2020-08-24 10:30

    「巴威」預計週四登陸北韓 威力比去年怪颱「玲玲」更強

    2020-08-24 10:52

    南韓昨新增266例確診 首都圈疫情持續蔓延

    2020-08-24 09:49

    軍情動態》土耳其與俄國簽約 將引進第2批S-400防空系統

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播