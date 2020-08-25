中國疫苗「優先」供湄公河國家？星媒吐槽：上週才說非洲優先

中國實驗中的武漢肺炎疫苗。（法新社）

2020-08-25 08:34:21

〔即時新聞／綜合報導〕在美國的圍堵策略下，中國也在尋找新的出路，除了外交部長王毅今日起走訪歐洲多國，以求新的同盟之外，國務院總理李克強昨天在出席瀾湄合作第三次領導人會議時承諾，將會跟湄公河沿岸國家共享瀾滄江的水文，並承諾，未來中方武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗研製完成並使用後，將優先向湄公河國家提供。

綜合中媒，昨天會議採取視訊方式進行，李克強積極出席會議的寮國、柬埔寨、緬甸、泰國、越南等國家領袖表示，含中國在內的「瀾湄六國共飲一江水」、「親如一家人」，並提出未來合作方向，包括今年開始中方將與湄公河國家分享瀾滄江全年水文信息，並從湄公河國家建置「國際陸海貿易新通道」、建設好中寮、中泰鐵路以暢其貨及增加金融合作，建置多方合作交流機制。

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針對這場會議的「成果」，新加坡《聯合早報》 在報導時直接「吐槽」，指中國外長王毅上週與摩洛哥外長通電話時，還承諾未來疫苗面市，將「率先」給非洲國家使用。

報導並指，「中國與湄公河下游國家近年因中國興建水壩問題而摩擦不斷，湄公河委員會本月初公佈的報告，直指湄公河接連兩年水位創下最低紀錄，與位於中國境內的11座上游水壩有關」。

另據了解，中國藥廠有關武漢肺炎疫苗宣稱已進入臨床實驗，大約在秋冬季節會推出，並已讓受試者先行接種疫苗。

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