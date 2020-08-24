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    足球》輸了歐冠超不爽 巴黎聖日耳曼148球迷鬧事被捕

    本屆歐冠決賽由巴黎聖日耳曼對決拜仁慕尼黑，最後拜仁終場以1：0拿下隊史第6座歐冠冠軍，結果巴黎在昨天（8月23日）輸球當晚有失望的球迷竟失控引發暴動，最後警方鎮壓暴動後逮捕148人。（美聯社）

    本屆歐冠決賽由巴黎聖日耳曼對決拜仁慕尼黑，最後拜仁終場以1：0拿下隊史第6座歐冠冠軍，結果巴黎在昨天（8月23日）輸球當晚有失望的球迷竟失控引發暴動，最後警方鎮壓暴動後逮捕148人。（美聯社）

    2020-08-24 22:14:26

    〔即時新聞／綜合報導〕本屆歐冠足球決賽在昨天（8月23日）舉行，德國拜仁慕尼黑最後以1：0拿下隊史第6座冠軍，更是少見地以全勝奪冠；法國巴黎聖日耳曼雖然首次闖進歐冠決賽，已創下佳績，但最後輸球仍讓不少球迷失望，巴黎當晚竟球迷失控鬧事，最後警方逮捕148人，另外有404人因未戴口罩被捕。

    綜合外媒報導，由於巴黎聖日耳曼球隊官方在主場王子公園體育場（Parc des Princes）招待5000名球迷，入場用2個超大螢幕觀看比賽，巴黎市政府賽前為了讓民眾能安心看球，特別預先禁止車輛進出香榭麗舍大道成為人行區，並封鎖周邊的地鐵站，以方便球迷能保持社交距離觀賞足球比賽，此外也預先部署3000名警力維安；另外也針對周邊的酒吧與咖啡廳進行控管，要求所有顧客都需戴上口罩。

    結果最後巴黎聖日耳曼仍以1分之差敗給拜仁慕尼黑，結果有部分輸球不爽的球迷竟失控，在王子公園體育場周邊與香榭麗舍大道大肆破壞，對車輛縱火、打破周邊窗戶玻璃，更有暴民意圖洗劫商店。

    最後警方依共逮捕148人，法國內政部長達曼寧（Gérald Darmanin）表示，當晚共有12家商店遭到破壞、約15輛汽車毀損；另外警方也逮捕了404名未依規定配戴口罩的球迷。

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