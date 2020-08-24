不敢惹龐皮歐！北京暗會東協10國外交官：需向美國展示誠意

美國國務卿龐皮歐7月13日發表談話，公開表明中國的南海主權主張「完全不合法」，國際不會允許中國將南海當成自己的海上帝國。（法新社）

2020-08-24 16:28:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐7月13日發表談話，公開表明中國的南海主權主張「完全不合法」，國際不會允許中國將南海當成自己的海上帝國。根據《南華早報》24日獨家報導，龐皮歐就南海議題槓上中國3週之後，北京召集了10個東南亞國家的外交官開會，表達了對爭議海域衝突風險上升的擔憂，似急於向美方表達「改進」的誠意。

報導中說，8月初在北京舉行的會議上，一位負責海洋和邊界事務的中國官員表達了北京對「非區域國家」軍事活動「高風險」的擔憂，這是中國在討論美國在亞洲的角色時經常使用的措辭。

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這位中國官員呼籲東協成員與北京合作。熟悉會議細節的人士說，這位官員說，他們應該盡快恢復南海行為準則的談判，「以顯示出一些進展」，中國不希望這一進程被沒有參加談判的國家「劫持」。

其中一名與會人士說，該名中國官員沒有說中國希望向誰展示進展，但很明顯是美國。

外交人士認為，川普政府對北京所謂的南海「非法」主權聲索主張發出更強硬的信號後，這次會議凸顯了北京希望讓亞洲鄰國更接近自己，並將華盛頓擠出局。

他們還表示，北京近來表現出更多的意願來討論解決南海爭端的方法。北京一直試圖將這一問題推到一邊，轉而關注雙邊經濟合作。

中國外交部21日表示，其相關部門與東協駐華使團保持「正常溝通」，但不願詳述。

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