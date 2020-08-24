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    解放軍8月逾10場軍演 中國沿海今起幾乎都在軍演

    中國解放軍近來動作頻頻，陸續發布軍事演習相關訊息，範圍遍及黃海、南海、渤海，總計8月將有超過10場包括演習在內的軍事訓練活動。圖為解放軍052型飛彈驅逐艦，示意圖。（資料照，美聯社）

    中國解放軍近來動作頻頻，陸續發布軍事演習相關訊息，範圍遍及黃海、南海、渤海，總計8月將有超過10場包括演習在內的軍事訓練活動。圖為解放軍052型飛彈驅逐艦，示意圖。（資料照，美聯社）

    2020-08-24 07:40:42

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍近來動作頻頻，陸續發布軍事演習相關訊息，範圍遍及黃海、南海、渤海，總計8月將有超過10場包括演習在內的軍事訓練活動，而今日起中國沿海海岸幾乎都在進行軍演。

    中國官媒《央視》於19日的消息指出，中共解放軍東部戰區海軍驅逐艦支隊由杭州艦、泰州艦、徐州艦等組成艦艇編隊，在東海一處海域展開「以技術基礎訓練為重點」的多個開實戰化課目訓練，項目包括實射干擾彈、攻潛火箭等。但報導並未提及這次軍演的具體時間。解放軍東部戰區21日發布的訊息則指，該艦艇編隊已完成多個實戰化科目訓練。

    20日下午4時許，解放軍戰機曾進入海峽中線以東、繞飛台灣防空識別區，時間還長達一個半小時。

    由山東海事局轄下的青島海事局和周邊的連雲港海事局指出，8月22日12時至8月26日12時，黃海青島至連雲港以東海域組織大型實彈射擊演習，警告任何船隻在上述時間內不得進入該海域。

    海南海事局官網通報，8月24日零時至29日24時，海南島東南部海域將進行軍事訓練活動。先前解放軍南部戰區也曾於7月底組織轟炸機，在南海日夜進行高強度飛行訓練。

    廣東海事局也公告，24日至29日24時將在廣東汕頭至汕尾間外海、東沙群島以北南海、粵東海域軍演，要求船隻在公告範圍海域外5海里通過。

    唐山海事局也公告，24日起至9月30日在天津和秦皇島間渤海海域執行實彈射擊活動，範圍約為半徑25公里的扇形區域，禁止船隻駛入。

    大連海事局消息，8月24日8時至8月25日18時，將於渤海海峽執行軍事任務。這些消息也意含著，自24日起中國沿海海岸幾乎都在進行軍演，範圍包含南海、黃海、渤海等均有。

    至於更先前已實施過的軍演，還包含8月11日至13日的舟山群島實彈搶灘登陸、8月16日至17日的舟山群島海域（東海）實彈射擊、8月14日至15日的台州白沙島海域（台海北端）實彈射擊、8月16日的解放軍駐港部隊在南海軍事訓練、7月25日至8月2日的在雷州半島以西海域（南海）實彈打靶訓練。

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