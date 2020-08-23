武漢肺炎》掙扎求生！烏克蘭前美女總理確診病危

烏克蘭前總理泰莫申科確診武肺病危。（法新社資料照）

2020-08-23 20:43:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕據俄羅斯衛星通訊社23日報導，烏克蘭前美女總理、素有「天然氣公主」稱號的泰莫申科（Yulia Tymoshenko）證實感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），目前病情「嚴重」。

報導指出，泰莫申科的新聞秘書索羅卡（Marina Soroka）在臉書上確認此一消息，她說：「是的，很不幸，這是真的。檢測結果表明，泰莫申科感染了COVID-19病毒。她的病情被評估為嚴重。她的體溫上升到39度。她在掙扎求生。」

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現年59歲的泰莫申科是成功的企業家，2004年橙色革命（Orange Revolution）期間，被譽為女英雄。在擔任總理期間，因為與俄羅斯簽訂天然氣協定，在2011年遭判刑7年，並入獄服刑，一直到2014年2月才獲釋。

泰莫申科曾被稱為鐵娘子、美女總理，但也是個爭議性人物。她的支持者認為，泰莫申科堅定捍衛烏克蘭主權；但是反對她的人則說，她是個機會主義者，在1990年代貪污盛行的時期致富，經常為個人野心而改變立場。

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