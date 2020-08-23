武漢肺炎》驚人！16天增百萬例 印度確診突破300萬大關

印度的武漢肺炎確診病例突破300萬大關。（美聯社）

2020-08-23 17:47:42

〔即時新聞／綜合報導〕印度的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例突破300萬大關，中央衛生部門今（23）日宣布，在過去24小時新增6萬9239人染疫，使全國總數達到304萬4940例。

綜合外媒報導，印度在武漢肺炎疫情爆發後的第206天，確診人數突破300萬大關，在全球僅次於首位的美國和第2名的巴西；死亡病例則新增912人病歿，全國累計5萬6706例死亡，位居全球第4，加上墨西哥、巴西和美國，這4國武肺死亡數占了全球一半以上。

請繼續往下閱讀...

數據顯示，印度在8月7日染疫人數超過200萬例後，8天後達到250萬例，再8天後突破300萬例，僅16天就增加了100萬例確診。馬哈拉什特拉邦的病例最多，有66萬1942例，其次是坦米爾納杜邦37萬3410例、安德拉邦34萬5216例。

當地血清調查顯示，印度2大城新德里和孟買的居民普遍感染病毒，但疫情已趨於平穩，在北部較貧困的北方邦、比哈爾邦以及南部較富裕但人口老化的泰倫加納邦、卡納塔克邦、坦米爾納杜邦和安德拉邦，新的疫情熱點持續激增。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法