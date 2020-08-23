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    義大利武漢肺炎新增1071例確診 5月解封後新高

    2020-08-23 02:11:02

    〔中央社〕義大利衛生部今天通報指出，境內過去24小時新增1071人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），是自5月政府鬆綁嚴格防疫封鎖措施以來，首度單日確診突破1000例。

    義大利是歐洲疫情最嚴重國家之一，累計染疫不治超過3萬5000人，但病故和確診病例於3月和4月間達到高峰後，當局已設法控制住疫情。

    然而感染病例於上個月開始穩定增加，專家將此歸咎於度假和夜生活導致人群聚集。

    義大利上次的較高感染是5月12日通報1402人確診感染，6天後餐廳、酒吧和商店獲准重開營業，在此之前已歷經10週嚴格防疫封鎖。

    儘管當前感染病例大幅攀升，但每日病故人數仍維持低檔，通常僅一位數。衛生部資料顯示，今天僅3人死亡，昨天為9死，前天則為6死。

    相較於西班牙和法國境內情況，義大利境內新增確診病例仍維持相對較低。

    涵蓋首都羅馬的拉齊奧大區（Lazio）今天通報215例確診，是義大利各行政區當中新增最多確診地區。當地衛生首長表示，其中約60%是從義大利其他地區和國外度假返回的民眾。

    於2月21日率先爆出疫情大流行的義大利北部倫巴底大區（Lombardy）和威尼托大區（Veneto）今天分別新增185例和160例確診。

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