美擬禁稱習近平「President」 包士可大推：民主國家才能用

美國國會議員正推動法案，要求美國政府在公文上不再使用「總統」一詞來稱謂習近平。（法新社）

2020-08-22 20:44:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國兩位國會議員正推動一項法案，要求美國政府在公文中，禁止在稱呼中國領導人時使用「總統」（President）一詞，以避免讓外界認為中國的領導人是經由正當的民主選舉產生。

美國共和黨籍眾議員游賀（Ted Yoho），與眾議員佩里（Scott Perry）於8月初提出一項法案，倡議美國政府在通訊時以及發布官方文件時，不再使用「總統」來稱呼中國領導人，而應該以「中共領導人」（Head of the Chinese Communist Party）取代。該法案提到，倘若使用總統或主席來稱呼中國領導人，會使人誤以為中國國家主席如同美國總統一樣，是經由民主選舉方式產生的「合法領導人」。

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「中國的習總書記註定不會永遠在中國內外施行暴政，除非我們允許這種情況發生。」美國國務卿龐皮歐在他的對華政策演講中都是使用「總書記」（General Secretary）來稱呼習近平。而美國許多高級官員近期也開始使用使用「總書記」稱呼習近平，而非以往的「總統」。

前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph Bosco）指出，對西方文化來說，「總統」一詞是代表經過民主程序選出的領導者，而習近平對西方國家經常使用總統來自稱，因為中共知道這個詞彙在西方國家所代表的涵義。

包士可向自由亞洲電台表示，「就美國的官方文件而言，使用其他頭銜（來稱呼）也許是個好主意，例如像中國共產黨主席。而總統這個頭銜應該保留給那些由民主國家選出的領導者，他（習近平）不是其中之一。」

習近平在國際場合常稱呼自己的職位為「總統」。（法新社）

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