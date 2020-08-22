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    不是鬼壓床！印度男睡一半驚醒 睜眼見母獅趴胸狠瞪他

    印度男子近日在午睡驚醒後，發現有一頭母獅壓在他的胸口並且狠瞪著他。（路透社資料照，圖為示意圖）

    印度男子近日在午睡驚醒後，發現有一頭母獅壓在他的胸口並且狠瞪著他。（路透社資料照，圖為示意圖）

    2020-08-22 14:58:09

    〔即時新聞／綜合報導〕醒來時如果看到一隻母獅子壓在胸口，並且狠狠盯著自己，相信無論是誰都會嚇死。印度古吉拉特邦（Gujarat）近日就發生這起驚魂事件，一名年輕男子睡午覺時感覺被重物壓住，睜眼就看到一頭母獅子狠狠瞪著他，最後男子用力將母獅推開，母獅也像是嚇到般逃跑，結束整起事件。

    《印度時報》報導，住在安雷利（Amreli）賈巴爾村（Jabal village）的凱萊亞（Vipul Khelaiya）日前在自家小屋睡午覺，本來睡得很安穩，沒想到耳邊突然傳出一聲嘶吼，並且感覺到有「龐然大物」壓在他的胸口，讓他難以呼吸。

    凱萊亞醒來之後，睜眼就看到一頭母獅子趴在他的胸口上，並且狠狠地瞪著看他，但凱萊亞盡量保持理智，並集中所有力氣，將母獅子推開。而母獅似乎也被凱萊亞的舉動嚇到，非但沒有反擊，還落荒而逃，走進草叢和樹林裡。

    凱萊亞事後回憶，認為母獅應該是意識到他並非獵物，會盯上他根本是天大的錯誤，才會嚇到逃跑。

    賈巴爾村村長科曼（Bhupendra Khuman）表示，近期開始有一些獅群棲息在賈巴爾村與阿巴拉漢帕拉（Abhrampara）地區，導致類似事件時常發生，「許多民眾都能看到野生的獅子」。科曼認為，最近可能會常發生這種人與動物的衝突。

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