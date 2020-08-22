反對派領袖表態不會再角逐總統 籲白羅斯示威者持續抗爭

白羅斯反對派領袖蒂卡諾夫斯卡婭21日表示，若是白羅斯重新選舉，自己將不會挑戰總統一職。（歐新社）

2020-08-22 16:14:19

〔即時新聞／綜合報導〕東歐國家白羅斯因不滿執政26年的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）連任，質疑選舉結果，爆發多日示威要求重新選舉，原本聲勢相當高的候選人蒂卡諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）則在21日表示，若是白羅斯重新選舉，自己將不會挑戰總統一職。

綜合外媒報導，蒂卡諾夫斯卡婭在8月初的選舉，獲得多數民眾支持，敗選後流亡鄰國立陶宛，蒂卡諾夫斯卡婭21日接受訪問時表示，自己不打算再次投入選舉，並提到，選民並不是支持自己做為一名總統，而是將自己視為「改革的象徵」。

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蒂卡諾夫斯卡婭表示，釋放政治犯是示威者的訴求之一，希望重新選舉能夠恢復公正、公開透明。蒂卡諾夫斯卡婭現年37歲原本是名英文老師，丈夫在今年5月遭逮捕，蒂卡諾夫斯卡婭隨後代夫參選，獲得大量民眾支持。

蒂卡諾夫斯卡婭也呼籲示威者，儘管受到當局的威脅仍要繼續抗議、繼續罷工，如果現在退縮，人民將淪為「奴隸」，並強調，相信民眾能夠堅持到最後。反對派人士18日所組成的「協調委員會」，則被當局指控「非法奪權」，相關人員被訊問調查。

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