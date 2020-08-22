李克強赴重慶勘災 中國三大官媒隻字未提

中共總書記習近平（前）與國務院總理李克強（後）鬥爭態勢受國際關注。（路透）

2020-08-22 13:16:32

〔中央社〕中共北戴河會議結束後，有香港評論認為習李內鬥傳聞再起。而中國國務院總理李克強20日赴水患重災區重慶市勘災，人民日報、中央電視台、新華社等三大官媒迄今隻字未提，頗不尋常。

中共總書記習近平18日赴安徽勘災，陸媒均循例大幅報導置頂，但李克強20日赴重慶勘災，僅有部分陸媒轉發國務院轄下的「中國政府網」報導。

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翻查人民日報、中央電視台、新華社等中國三大官媒的「國家領導人報導」欄目，迄今對李克強勘災一事隻字未提，頗不尋常。

「中國政府網」發布影片、照片顯示，李克強穿著雨鞋踩在泥濘中探詢災情，關切災民收成與生活，展現十足親民形象，獲得大陸網友一致好評，稱他是「人民的好總理」。

相形之下，習近平則是穿著皮鞋走訪安徽已恢復耕作的田地、重整後的社區街道，事後還被眼尖網友發現他前往民宅慰問一名抱著孩子的女性災民，疑是當地公安局副大隊長裝扮。

香港明報「中國評論」專欄，19日發出題為「黨內誰在反習？」的評論稱，北戴河會議結束後，隱身17天的習近平首度露面，不在北京，而是到安徽視察，「未知習近平此行是『深入虎穴』呢，抑或闢謠？」

評論稱，安徽是中共前領導人胡錦濤的祖籍地，也是李克強和現任全國政協主席汪洋的故鄉。在今年北戴河休假期間，外界就傳出黨內有勢力「倒習」，其中李克強就被點名為代表人物之一。

不過，法國國際廣播電台分析文章認為，習李二人近期公開言論雖常有不一致，但未有公開言論指李克強「倒習」，明報「中國評論」引述的「外界」不知所指是誰。

文章並引述香港中文大學中國研究中心客座教授林和立形容，明報相關專欄文章只是煽情，因為李克強自知無力「反習」，「倒習」代表人物之說不可信

香港時事評論員劉銳紹則對法廣分析，習近平已經開始重用現任國務院副總理胡春華，顯然是為李克強在2023年下台作準備。李克強近期已採取自保行動，利用「中國政府網」突出自己有所作為，既保現在，也要保日後不被秋後算帳。（編輯：楊昇儒/繆宗翰）

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