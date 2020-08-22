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    利比亞兩軍宣布停火 計畫重新選舉

    利比亞全國團結政府領袖薩拉吉21日宣布全面停火，敵軍也宣布將停止敵對行動。（路透）

    利比亞全國團結政府領袖薩拉吉21日宣布全面停火，敵軍也宣布將停止敵對行動。（路透）

    2020-08-22 14:37:24

    〔即時新聞／綜合報導〕利比亞內戰持續多年，近期有望迎來和平，利比亞兩軍雙方在21日分別宣布，將停止所有敵對行動，並呼籲推動全國大選，這項決定也獲得聯合國、歐盟和數個阿拉伯國家的支持。

    綜合外媒報導，利比亞全國團結政府（Government of National Accord）領袖薩拉吉（Fayez al-Sarraj）21日表示，已下令要求所有軍事部隊立即停火。國民軍（Libyan National Army）盟友東部議會議長薩利赫（Aguila Saleh），也以防止疫情傳播為由，支持停火。

    聯合國利比亞事務代表威廉絲（Stephanie Williams）對雙方的舉動表示歡迎，威廉絲也呼籲各黨派把握這個歷史時刻，並為利比亞民眾擔起責任。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）稱讚這是「重要而積極」的協議，並提到，現在各方都支持雙方的聲明，這對利比亞的和平進程至關重要。

    聯合國支持的薩拉吉呼籲，明年3月舉行總統和國會選舉，與軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）所領導國民軍同盟的薩利赫也支持進行選舉，雙方敦促各派系遵守協議，立即停火和一切戰鬥行動，雙方也同時呼籲恢復石油生產和出口。利比亞的國家石油公司（NOC）表示支持這項提議，但也強調，在恢復出口前，應從石油設施中撤軍。

    聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）表示，秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）希望雙方的武裝部隊立即尊重停火的呼籲。據報導，自今年1月在柏林舉行的國際峰會後，聯合國一直努力協調各國在利比亞進行的軍事、政治和經濟行動。

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