60年首見！美國下週恐遭雙颶風夾擊

加勒比海東北方生成熱帶風暴蘿拉（Tropical Storm Laura）、加勒比海西部生成熱帶風暴馬可（Tropical Storm Marco），美國下週恐面臨60年來首次出現雙颱襲擊的狀況。圖為熱帶風暴蘿拉。（美聯社）

2020-08-22 12:19:31

〔即時新聞／綜合報導〕加勒比海東北方的大西洋、宏都拉斯附近的加勒比海西部，目前生成了兩個熱帶風暴，可能會在下週同一時間登陸美國並轉變為颶風，若屆時噩夢成真將成為60年以來首次有雙颶風襲擊美國。

據《ABC》報導，美國國家颶風中心（National Hurricane Center）最新預報顯示，下週二（25日）墨西哥灣將會有兩個颶風出現。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的資料指出，上一次有雙颶風來襲要回推到1959年。

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加勒比海東北方為熱帶風暴蘿拉（Tropical Storm Laura）；加勒比海西部則是熱帶風暴馬可（Tropical Storm Marco）。蘿拉目前風速為每小時72公里，並以每小時27公里的速度持續向西移動，21日登陸加勒比海的背風群島，今（22日）襲擊波多黎各和多明尼加，預計帶來狂風和暴雨，恐造成山洪暴發。

目前預估蘿拉將在25日以每小時120公里的風速接近德州和路易斯安那州的海岸線，有可能升為1級颶風。至於熱帶風暴馬可，則是在21日持續在宏都拉斯海岸擾動，22日至23日影響墨西哥的猶加敦半島，有機會於25日轉為颶風進入墨西哥灣。

美國路易斯安那州已宣布隨時會進入緊急狀態，以應對即將到來的熱帶風暴。

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