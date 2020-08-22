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    搭機不戴口罩嗆「我不是娘們」 擊斃賓拉丹前美軍士兵遭拒載

    歐尼爾19日在推特上PO出搭乘達美航空的無口罩自拍照，背景可以看到其他乘客和空姐都戴著口罩。（圖擷取自推特）

    歐尼爾19日在推特上PO出搭乘達美航空的無口罩自拍照，背景可以看到其他乘客和空姐都戴著口罩。（圖擷取自推特）

    2020-08-22 11:28:17

    〔即時新聞／綜合報導〕聲稱擊斃賓拉丹（Osama bin Laden）的前美國海軍海豹部隊成員歐尼爾（Robert O'Neill），日前在搭乘達美航空公司（Delta）客機途中，在機艙內將口罩脫下，並且自拍PO文說「我不是娘們」，達美航空後來公告，以後禁止歐尼爾搭乘達美航空。

    綜合媒體報導，歐尼爾19日在推特上PO出搭乘達美航空的無口罩自拍照，背景可以看到其他乘客和空姐都戴著口罩，並且寫下「我不是娘們」（I'm not a p****）的PO文。

    後來歐尼爾在推特刪除了這張照片，他20日在推特上說，他因為這張照片被達美航空拒載。武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，美國各大航空公司都規定搭乘客機時，必須配戴口罩，否則將會拒載。

    達美航空證實了這項消息，並在聲明中指出，「在乘坐達美航班旅行前，每位乘客的承諾的一部分就是要遵守我們最新的旅行政策，包括戴口罩。如果不遵守我們戴口罩的規定，可能會導致未來不能搭乘達美航班。」歐尼爾並非是第一個被拒載的乘客，達美航空已經因口罩政策拒載160名乘客。

    歐尼爾最近在推特上諷刺說，「感謝上帝，當我們殺死賓拉丹時，不是達美航空載我們......我們當時沒有戴口罩。」

    歐尼爾過去為美軍海豹部隊成員，曾在2017年出書，聲稱2011年5月他在巴基斯坦雅培巴德出任務時，親手擊斃「開打」（al-Qaeda）組織首腦賓拉丹。

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