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    造假讓女兒進名校 《新飛越比佛利》女星被判坐牢2個月

    美國《歡樂滿屋》、《新飛越比佛利》女星洛麗蘿芙琳（Lori Loughlin），因涉嫌造假讓女兒進入南加州大學的罪嫌成立，被判處坐牢2個月。（法新社）

    美國《歡樂滿屋》、《新飛越比佛利》女星洛麗蘿芙琳（Lori Loughlin），因涉嫌造假讓女兒進入南加州大學的罪嫌成立，被判處坐牢2個月。（法新社）

    2020-08-22 10:42:28

    〔即時新聞／綜合報導〕美國《歡樂滿屋》、《新飛越比佛利》等知名影集的女星洛麗蘿芙琳（Lori Loughlin），捲入了先前轟動一時的上流家族子女入學詐欺案，最後因涉嫌造假讓女兒進入南加州大學的罪嫌成立，被判處坐牢2個月。

    《BBC》報導，洛麗蘿芙琳和丈夫吉安諾里（Mossimo Giannulli）最初並不認罪，但檢察官強調兩人花了50萬美元（約新台幣1470萬元）上下打點，好讓兩個女兒以偽造的划船隊身分被南加州大學錄取。

    檢方警告洛麗蘿芙琳，假如她不願認罪讓案件拖延的時間越來越長，那麼她的刑期恐怕就會增加。因此，洛麗蘿芙琳和丈夫接受了認罪協議，最終她除了要入獄2個月之外，還被處以15萬美元（約新台幣440萬元）罰款、100小時的社區服務。

    身為時裝設計師的吉安諾里，則被判處服刑5個月、25萬美元（約新台幣735萬元）罰款、250小時的社區服務。洛麗蘿芙琳坦言，她為了女兒入學做出了一個糟糕的決定，讓女兒在大學錄取過程中獲得不公平的優勢，違背了道德準則。

    美國大學入學詐欺案，此前最受矚目的莫過於影集《慾望師奶》女星霍夫曼（Felicity Huffman）在1個月內認罪，被判處在舊金山地區的監獄坐牢兩個星期，最終關了11天出獄。

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