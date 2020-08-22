美議員向中國討47兆元債務 專家：一中政策下北京該還債

民國初期由中華民國政府發行的債券。（圖擷取自ABF官網）

2020-08-22 07:37:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院和眾議院議員相繼推出議案，要求中國償還108年前由中華民國政府發行的1.6兆美元（約新台幣47兆元）債券。金融專家和活動人士分析，若美國奉行「一中政策」，那北京是唯一的主權債務人。

亞利桑那州參議員麥薩利（Martha McSally）、田納西州參議員布萊克本（Marsha Blackburn）13日共同提出議案，要求中國償還美國1.6兆美元的「民國債務」及利息，雖然這些債務為中共建立政權以前就存在的中華民國政府債務，但中共主張是中國的唯一合法政權，所以中共必須償還民國政府的債務。

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田納西州眾議員葛林（Mark Green）也在20日提出類似的議案。這種債券以黃金為抵押，最早是由中華民國政府在1912年發行。根據國際法，中華人民共和國作為中華民國的繼承政府，應該負責償還中華民國政府的債務。

《美國之音》 報導，維吉尼亞大學商學院金融學教授陳朝暉表示，從理論上來說，儘管執政官員的身分、官方政治意識形態或政府本身的形式發生變化，但是國家償還債務的義務仍然繼續存在。陳朝暉認為，只有北京負有償還債務的責任，因為美國目前只承認一個中國。

美國債券持有人基金會（ABF）共同創辦人畢昂可（Jonna Bianco）指出，主權債務的長期償付並不罕見，歷史上有一些國家就發行過100年期的債券，英國首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）就曾要求中國償還類似債券，因此這種要求的先例是明確和直接的。1987年柴契爾夫人要求中國償還債券債務，否則將失去進入英國資本市場的機會，迫使時任中國國家主席的李先念達成2350萬英鎊的和解方案。

畢昂可強調，只要美國承認「一個中國」政策，北京就是中華民國債務的唯一繼承者。

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