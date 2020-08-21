邀黃之鋒視訊演說被判非法集會 新加坡社運負責人入獄

新加坡社運人士范國瀚2019年2月出庭檔案照。（路透）

2020-08-21 23:35:06

〔編譯管淑平／綜合報導〕新加坡社會運動團體「小區行動網絡」負責人范國瀚（Jolovan Wham）2016年邀請香港民運人士黃之鋒視訊演講，該場活動去年遭法院裁定非法集會，范國范提出上訴，20日被駁回，他拒絕繳交罰款，因此須於21日起入獄10天。

該次活動以探討公民抗命和社會運動為主題，范國瀚的委任律師在庭審時主張，活動純粹是「研討」，而非「集會」，也未「提倡（公民抗命）」，但是未被法院接受。

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檢方稱，重點在於該活動提倡「公民抗命和民主在社會變革中扮演的角色」；法官認為，會中邀請黃之鋒發言，「無疑有意圖、或者可以預期黃之鋒會在會上宣揚公民抗命」，足以構成宣揚公民抗命。

范國瀚20日向新加坡新聞網站Coconuts Singapore表示，上訴被駁回「是預料中的結果，我國法院不尊重基本人權」，他質疑，「一場和平、未造成任何傷害的室內活動，怎麼能說是犯罪？」

黃之鋒表示，「強烈譴責政權打壓捍衛民主自由的同路人」，此案「正是政權要在公民社會製造寒蟬效應」；他呼籲國際社會關注，在東南亞地區，民間社會應有更多合作，共同抵抗威權打壓。

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