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    人權律師余文生關押近千日健康堪憂 妻仍見不到

    北京人權律師余文生（見圖）因發表修憲建議而被判刑4年。關押近千日後終於見到律師，但妻子許艷依舊未獲准探視。（擷自余文生推特）

    北京人權律師余文生（見圖）因發表修憲建議而被判刑4年。關押近千日後終於見到律師，但妻子許艷依舊未獲准探視。（擷自余文生推特）

    2020-08-21 18:50:55

    〔中央社〕北京人權律師余文生因發表修憲建議而被判刑4年。關押近千日後，他日前終於見到律師，雖然如此，妻子許艷依舊未獲准探視。許艷說，余文生健康情況堪憂，繼續關下去，右手基本將殘廢。

    美國自由亞洲電台20日引述許艷說，余文生不但牙齒脫落，右手也嚴重抖動、已經不能寫字，連上訴狀都是用左手寫，迫切需要出獄接受治療，「如果繼續關押的話，他的右手基本上就會殘疾，甚至說有可能會嚴重到他的右胳膊都會殘疾」。

    2018年1月，余文生發表了建議修憲的公開信，呼籲公平選舉，成立對中共的監督體系，因此遭到拘捕；今年6月在「煽動顛覆國家政權」的罪名下被判刑4年，剝奪政治權利3年，余文生不服判決，堅決上訴。

    在關押近千日後，二審上訴律師之一的盧思位上週終於獲准閱覽余文生的案卷，並首次在看守所會見了余文生。許艷則依舊沒有獲得探視機會，她呼籲北京當局依法保障家屬探視的權利。

    許艷控訴，「一千多天來，一次都沒讓我和孩子見余文生，這既違反法律規定又非常不人道，讓一個家庭這麼長時間連見面機會都沒有，對一個家庭的打擊和傷害特別大」。

    美國、歐明、德國和法國的人權官員8月19日曾會見許艷。許艷盼國際社會能施壓中國政府依法行政。

    她也在接受自由亞洲電台訪問時透露，擔心余文生會因不服判決申請上訴，而在獄中遭到更嚴酷的對待。

    目前旅居美國的中國著名維權律師滕彪說，中共當局處理余文生這類維權人士案件時，完全不遵循法律規定，肆無忌憚踐踏程序和規則，大多數政治犯都曾遭受酷刑

    德法兩國人權官員今年5月曾發表聯合聲明，對余文生的情況表達擔憂和嚴重關切，並呼籲北京遵守聯合國相關公約中的正當程序原則，以及信守「依法治國」的承諾。

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