武漢肺炎》慘！ 7月遊日僅3800人 比去年大減99.9％

受到武漢肺炎疫情影響，一向繁忙的日本成田機場空蕩蕩。圖為成田機場7月19日的景象。（彭博檔案照）

2020-08-21 20:27:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情逐漸升溫，連帶影響到觀光業。據日本官方統計，整整7月份的訪日旅客竟只有3800人，這一數據相比去年同期，減少了99.9％，可說是禍不單行。

《共同社》 報導，由日本觀光廳在今日發佈的數據顯示，日本民眾於7月份的出境人數僅有2萬300人；而7月份的外國訪日遊客更僅有3800人次，相比去年同期，減少了99.9％，這也是自去年10月日、韓關係惡化以來，連續第10個月旅客人數下滑。

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從主要國家和地區來看，一向喜歡往日本跑的中國遊客這個月僅有800人次旅日，越南以600人次居次，再往後是美國的400人次與韓國的300人次。報導更特別點出，中國於去年7月的旅日人數高達105萬人次。

而據台灣交通部觀光局統計，6月份台灣旅日人數有409人（網頁上7月份尚無數據），而今年1月到6月的旅日人數有68萬8528人次，百分比為32％。相較之下，民眾出境前往中國則約占15％，而歐美、港澳各占9％，旅日仍為台人出國大宗。

為限制疫情傳播，日本仍繼續實施限制政策，若外國旅客在14天以內曾於146個有風險的國家或地區逗留，即被禁止入境。目前日本政府正與一部分國家和地區談判，以期彼此放寬商務需求的出入境限制。

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7月19日成田機場候機室一景。（彭博檔案照）

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