為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》防中國威脅國安 美國防部批准採購美製小型無人機

    美國國防部創新部門20日宣佈，批准美國聯邦政府向5家美國公司採購小型無人機，圖為ION M440小型無人機。（ 擷取自Altavian官網）

    美國國防部創新部門20日宣佈，批准美國聯邦政府向5家美國公司採購小型無人機，圖為ION M440小型無人機。（ 擷取自Altavian官網）

    2020-08-21 16:05:06

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部創新部門（Defense Innovation Unit）20日宣佈，批准美國聯邦政府向5家美國公司採購小型無人機，藉以防止中國製小型無人機可能造成的國安威脅，同時，亦希望此舉能創造長期取代中國製小型無人機的可行性。

    《美國之音》21日刊文指出，為避免中國產品造成的國安威脅，美國國防部創新部門昨天（20日）宣佈，批准美國聯邦政府9月起向Altavian丶 Parrot SA丶Skydio丶Teal 以及Vantage Robotics這5家美國公司採購小型無人機，視為「對美國政府提供可信、安全的小型無人機系統的選項」。

    國防創新部門主任布朗（Mike Brown）透過聲明提及，美方未來需要有替代中國製小型無人機的能力，因此才批准這5家美國公司提供產品讓聯邦政府採購，此舉有望為美國及盟友創造長期替代中國製小型無人機的可行性。

    該部門指出，小型無人機從2010年代初期開始嶄露頭角，被他國軍隊及非國家型圍者當作廉價偵察工具，用以獲取戰場畫面，而美國方面需要更安全的選項，根據《2020財政年度國防授權法》第848條款，禁止美國政府部門採購或使用中國製無人機。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》美國擬售阿聯F-35戰機 以色列總理出面反對
    2020-08-20 13:43

    軍情動態》美國擬售阿聯F-35戰機 以色列總理出面反對
    軍情動態》撞到建築物 美軍1架MQ-8B無人機訓練時墜毀
    2020-08-19 12:00

    軍情動態》撞到建築物 美軍1架MQ-8B無人機訓練時墜毀
    『地段』決定一切 林口地標就看這案

    『地段』決定一切 林口地標就看這案
    軍情動態》美最新F-15EX「先進鷹」戰機 首支接收部隊揭曉
    2020-08-18 11:37

    軍情動態》美最新F-15EX「先進鷹」戰機 首支接收部隊揭曉
    軍情動態》斥資7.9億 美國海軍採購2套MQ-9A無人機系統
    2020-06-25 10:02

    軍情動態》斥資7.9億 美國海軍採購2套MQ-9A無人機系統
    水岸公園雙首排 2382坪青溪天王

    水岸公園雙首排 2382坪青溪天王
    國際今日熱門
    2020-08-20 18:05

    日印高峰會》習大好焦慮 日印恐聯手斷「海上生命線」？ 影片

    2020-08-20 17:19

    亞馬遜大火延燒 瀕危鸚鵡棲地受威脅

    2020-08-20 17:10

    無視美國壓力...伊朗公布2款新飛彈 宣稱射程達千里

    2020-08-20 17:06

    傳金與正受託執掌國政 南韓國情院：替金正恩分散政治風險

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播