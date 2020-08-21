軍情動態》防中國威脅國安 美國防部批准採購美製小型無人機

美國國防部創新部門20日宣佈，批准美國聯邦政府向5家美國公司採購小型無人機，圖為ION M440小型無人機。（ 擷取自Altavian官網）

2020-08-21 16:05:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部創新部門（Defense Innovation Unit）20日宣佈，批准美國聯邦政府向5家美國公司採購小型無人機，藉以防止中國製小型無人機可能造成的國安威脅，同時，亦希望此舉能創造長期取代中國製小型無人機的可行性。

《美國之音》21日刊文指出，為避免中國產品造成的國安威脅，美國國防部創新部門昨天（20日）宣佈，批准美國聯邦政府9月起向Altavian丶 Parrot SA丶Skydio丶Teal 以及Vantage Robotics這5家美國公司採購小型無人機，視為「對美國政府提供可信、安全的小型無人機系統的選項」。

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國防創新部門主任布朗（Mike Brown）透過聲明提及，美方未來需要有替代中國製小型無人機的能力，因此才批准這5家美國公司提供產品讓聯邦政府採購，此舉有望為美國及盟友創造長期替代中國製小型無人機的可行性。

該部門指出，小型無人機從2010年代初期開始嶄露頭角，被他國軍隊及非國家型圍者當作廉價偵察工具，用以獲取戰場畫面，而美國方面需要更安全的選項，根據《2020財政年度國防授權法》第848條款，禁止美國政府部門採購或使用中國製無人機。

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