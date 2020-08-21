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    「為死亡做好心理準備！」耶魯大學教授示警住宿生

    秋季學期即將來臨，耶魯大學決定重新開放校園住宿。（歐新社）

    秋季學期即將來臨，耶魯大學決定重新開放校園住宿。（歐新社）

    2020-08-21 16:47:00

    〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，然而秋季學期即將來臨，耶魯大學決定重新開放校園住宿。對此，知名心理學教授桑托斯（Laurie Santos）警告住宿生，「我們所有人都應該為校園可能隨時爆發群聚感染，甚至導致死亡而做好心理準備」、「你的住校生活，可能會更像住院生活」。

    根據《耶魯每日新聞》報導，耶魯大學首次宣布將重新開放校園住宿的計劃，知名心理學教授桑托斯警告，大學的成員來自社會各個階層，弱勢族群受限經濟條件無法選擇外宿，將暴露在高度的感染風險之下，她甚至在寄給住宿生的提醒郵件中直言，「我們所有人都應該為校園可能隨時爆發群聚感染，甚至導致死亡而做好心理準備」、「你的住校生活，可能會更像住院生活」。

    對此，網友紛紛表示，「這也說明了重新開放大學最大的問題之一，迫使弱勢員工在健康和工作之間做出選擇」、「我不是耶魯大學的畢業生，但我想在此時重開大學可能真的不是個正確的決定」、「對年僅18-22歲的年輕人來說，究竟該如何為這種情況『做好準備』？」、「儘管殘酷，但我感謝她願意說出真相」。

    也有父母表示，「作為父母，我確實勸阻我的孩子回去學校，但她快20歲了，有自己的想法與完整的規劃，但她的同學總會有人偷偷溜走去見男朋友，或是參加聚會，這正是我擔心的」、「為什麼不讓孩子參加線上課程就好？在家裡學習可以很大程度降低群聚感染的風險」、「我會讓我兒子放棄申請耶魯大學」。

    桑托斯警告住宿生，「我們所有人都應該為校園可能隨時爆發群聚感染，甚至導致死亡而做好心理準備」、「你的住校生活，可能會更像住院生活」。（圖擷取自推特）

    桑托斯警告住宿生，「我們所有人都應該為校園可能隨時爆發群聚感染，甚至導致死亡而做好心理準備」、「你的住校生活，可能會更像住院生活」。（圖擷取自推特）

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