「為死亡做好心理準備！」耶魯大學教授示警住宿生

2020-08-21 16:47:00

〔即時新聞/綜合報導〕美國武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情嚴峻,然而秋季學期即將來臨,耶魯大學決定重新開放校園住宿。對此,知名心理學教授桑托斯(Laurie Santos)警告住宿生,「我們所有人都應該為校園可能隨時爆發群聚感染,甚至導致死亡而做好心理準備」、「你的住校生活,可能會更像住院生活」。

根據《耶魯每日新聞》報導,耶魯大學首次宣布將重新開放校園住宿的計劃,知名心理學教授桑托斯警告,大學的成員來自社會各個階層,弱勢族群受限經濟條件無法選擇外宿,將暴露在高度的感染風險之下,她甚至在寄給住宿生的提醒郵件中直言,「我們所有人都應該為校園可能隨時爆發群聚感染,甚至導致死亡而做好心理準備」、「你的住校生活,可能會更像住院生活」。

請繼續往下閱讀...

對此,網友紛紛表示,「這也說明了重新開放大學最大的問題之一,迫使弱勢員工在健康和工作之間做出選擇」、「我不是耶魯大學的畢業生,但我想在此時重開大學可能真的不是個正確的決定」、「對年僅18-22歲的年輕人來說,究竟該如何為這種情況『做好準備』?」、「儘管殘酷,但我感謝她願意說出真相」。

也有父母表示,「作為父母,我確實勸阻我的孩子回去學校,但她快20歲了,有自己的想法與完整的規劃,但她的同學總會有人偷偷溜走去見男朋友,或是參加聚會,這正是我擔心的」、「為什麼不讓孩子參加線上課程就好?在家裡學習可以很大程度降低群聚感染的風險」、「我會讓我兒子放棄申請耶魯大學」。

Maybe at this point nothing should shock anymore. But this email, from a Yale administrator to returning students, is *stunning*: https://t.co/2B0BNclY1X pic.twitter.com/46xBuG3abt