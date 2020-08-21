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    軍情動態》伊朗通訊部稱明年將發射5枚衛星 公佈超級電腦

    伊朗當局稱明年將發射5枚衛星，圖為伊朗今年4月發射的第1枚軍事衛星「Nour」（歐新社）

    伊朗當局稱明年將發射5枚衛星，圖為伊朗今年4月發射的第1枚軍事衛星「Nour」（歐新社）

    2020-08-21 10:57:05

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗通訊與資訊科技部（Communications and Information Technology Ministry）部長賈赫羅米（Mohammad Javad Azari-Jahromi）19日接受訪問時稱，伊朗明年將會發射5枚衛星，另外，明年也將發表自產的超級電腦。

    《Defense World》報導，賈赫羅米19日接受電台訪問時表示，「將在政府任期的最後一年執行10項計畫，主要是針對太空領域及國家通訊網路的發展，我們規劃在當前伊朗年曆年底之前發射5枚衛星」。

    《Defense World》指出，德黑蘭為了要讓計畫更好，確保衛星功能有效發揮，已經將原定6月的衛星發射計畫延後，而伊朗4月則成功發射名為「Nour」的衛星，由「加塞德」（Qassed）火箭搭載，成功距離地表425公里的軌道，據稱是用來收集中東資料。

    針對未來規劃，賈赫羅米揭露提到，2021年2月，伊朗將會發表一部自產的超級電腦，用來進行人工智慧系統領域的運算處理，「屆時他將會是全世界前500強的電腦」。另外，下週伊朗將會公開國家資訊網路內最大的基礎資料中心。

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