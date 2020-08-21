雪上加霜！印度撤僑專機空難 傳26名救援人員感染武漢肺炎

印度快運航空一架自杜拜飛往印度科澤科德的撤僑班機在本月7日發生空難。圖為失事班機照片。（歐新社）

2020-08-21 09:57:47

〔即時新聞／綜合報導〕印度一架自杜拜撤僑專機於7日時發生空難，釀成19死171傷，而影響持續發酵；當時機上有一位乘客武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測為陽性，據案發地點克勒拉省（Kerala）拉普蘭縣（Malappuram）醫護人員消息，當地協助救難的26位當地居民事後也篩檢出陽性，目前正在接受治療，至於空難發生原因仍待相關單位釐清。

本報先前報導，印度快運航空（Air India Express）一架自杜拜飛往印度科澤科德（Kozhikode）的撤僑班機，在本月7日晚間降落時，疑因大雨影響，飛機衝出卡利克特機場跑道後掉落35呎山谷，機身斷成兩截；當時機上含機組人員在內共載有190人，其中含正副駕駛在內，共有19人不幸喪生，171人輕重傷。

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事發之後，除警消人員，當地居民也投入救災行動，而機上一名乘客當時已確診為武漢肺炎患者；綜合印度媒體報導，當地醫療人員薩基納（K. Sakeena）說法指出，至今有26參與救難行動的居民確診武漢肺炎，目前正在醫院接受治療。

除此之外，包括當地警察局長在內等21名參與救災的警消人員也篩檢陽性；然而，此次空難究竟造成多少人感染武漢肺炎，克勒拉省官方尚未說明，而空難發生原因尚待印度民航總局和飛機事故調查局（AAIB）專案小組釐清。

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