世衛：15至24歲年輕人染疫急遽增加

2020-08-21 02:43:02

〔中央社〕世衛今天表示，歐洲地區每天平均新增約2萬6000例2019冠狀病毒疾病案例，疫情重起風險從未遠去，並示警全球15至24歲年輕人感染比例已自2月的4.5%上升到7月中旬的15%。

世界衛生組織（WHO）歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）今天在哥本哈根的視訊記者會上表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）重創歐洲，各國透過封城及關閉學校等努力阻止病毒蔓延，但各國在放鬆公共衛生和社交距離政策後，人們開始鬆懈，因此仍面對疫情威脅。

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克魯格指出，歐洲地區過去2個月病例回升，目前每天平均新增病例約2萬6000例，疫情重起的風險從未遠去，而這次年輕人是對抗疫情的最前線。根據最新數據，全球15至24歲的族群，感染比例自2月底的4.5%上升到7月中旬的15%，警告年輕人低風險並不代表零風險。

他說非常擔憂愈來愈多年輕人染疫，呼籲年輕人應該在阻止病毒傳播中扮演更重要角色，例如與其他人互動時戴上口罩、遠離擁擠的酒吧和大型聚會等。

隨著將逐漸進入秋季，克魯格認為接下來全球將面臨學生安全重返學校以及即將來臨的流感季節的挑戰。在學校方面，疫情大流行重創教育系統，世衛組織歐洲區域辦事處將在8月31日召開視訊會議，邀集歐洲53個國家及地區討論如何安全地重新開放學校。

至於在流感方面，他認為今年促進高風險人群的流感疫苗接種特別重要，因為醫療衛生人員已不堪重負，必須讓老年人在安全的環境中及早接種流感疫苗。

根據世衛統計，迄今天為止全球確診病例累計約2225萬例，其中歐洲地區為387萬例。（編輯：徐崇哲）

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