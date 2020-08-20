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    馬尼拉已是中國一省？菲美髮產品標示惹眾怒 議員要求列黑名單

    菲律賓一款美髮產品的資訊欄，將馬尼拉列入「中國的一省」。（圖擷自推特＠Clover_bunnyxrp）

    菲律賓一款美髮產品的資訊欄，將馬尼拉列入「中國的一省」。（圖擷自推特＠Clover_bunnyxrp）

    2020-08-20 19:22:53

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓化妝品公司「阿什莉閃耀」（Ashley Shine）近日被人發現，該公司在一款美髮產品的包裝盒上，將地址列成「中華人民共和國馬尼拉省」（Manila Province, P.R. China），引發外界爭議。

    綜合外媒報導，事情在網路上傳開後，引發菲國網友們輿論抨擊。菲律賓總統發言人羅克（Harry Roque）則表示，這純屬胡說八道，要人們不應對此予以任何關注，「沒有人相信我們是中國的一省，因為我們都知道，每個菲律賓人都深愛這個國家。」

    羅克說：「我們以身為菲律賓人感到自豪，絕不會屈服任何外來勢力。」

    菲律賓眾議員諾格萊斯（Jericho Nograles）強調，很難將這種「侮辱」視為簡單的失誤，必須要進一步展開調查，並在法律許可的範圍內，將該產品製造商和進口商列入黑名單。

    菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）近年屢次表現親中反美立場，還曾開玩笑地說出「想成為中國的一省」，不過當時杜特蒂說成是中華民國的正式官方名稱「Republic of China」，而非中華人民共和國（People Republic of China）。

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