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    反制美方與港中止引渡協議 中方：暫停港美司法互助協定

    中國外交部發言人趙立堅（見圖）今天在例行記者會上，強制反對美國中止與香港的3項協議，並完全認同香港政府的表態，而為了因應「美方的錯誤行徑」，因此決定香港特區暫停履行港美司法互助協定。（歐新社資料照）

    中國外交部發言人趙立堅（見圖）今天在例行記者會上，強制反對美國中止與香港的3項協議，並完全認同香港政府的表態，而為了因應「美方的錯誤行徑」，因此決定香港特區暫停履行港美司法互助協定。（歐新社資料照）

    2020-08-20 19:21:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院19日宣布，為回應中國強制實施「港版國安法」，損害香港人民自由，因此將中止與香港的3項協議，其中包含引渡與免稅的雙邊協議。中方為反制美方制裁，今（20）日宣布暫停履行港美司法互助協定。

    綜合媒體報導，國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）19日聲明指出，中共採取嚴厲措施侵蝕其在「中英聯合聲明」中承諾英國與香港人民的50年高度自治，川普總統已明確表示，美國將因此把香港視為「一國一制」，並對損害港人自由的人士採取行動，宣布美方暫停或終止了3項與香港雙邊協議，包括移交逃犯、移交被判刑者，以及國際船舶營運收入互惠免稅。

    歐塔加斯強調，上述行動顯示美方對北京實施「國家安全法」的決定深切關注，認為該法損害了香港人民的自由。

    香港特區得知消息後，對此怒批：「美國單方面的決定不尊重雙邊及多邊主義，應受到國際社會的譴責」，並強調「美國把香港當棋子，在中美關係中製造麻煩的行為，香港特別行政區政府表示強烈反對和譴責。」

    中國外交部發言人趙立堅今天在例行記者會上，強制反對美國中止與香港的3項協議，並完全認同香港政府的表態，而為了因應「美方的錯誤行徑」，因此決定香港特區暫停履行港美司法互助協定。

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